Play Festival del Gioco 2022 si avvicina, nel giro di una decina di giorni ci ritroveremo tutti insieme nei padiglioni del quartiere fieristico di Modena per tre giorni di giochi, eventi e shopping… e non vediamo l’ora!

Al di là dei facili entusiasmi occorre ricordare che Play, come tutti gli eventi di questo genere, può essere un’esperienza molto caotica e dispersiva se non affrontata con la giusta disposizione, dove l’eventualità di spiacevoli inconvenienti possono rovinare quella che altrimenti dovrebbe essere un’esperienza gioiosa e di festa.

Abbiamo pensato quindi di stilare un vademecum con consigli per vivere la fiera al meglio, maturati grazie alla saggezza sviluppata edizione dopo edizione. In questa guida troverete non solo le informazioni utili sulla fiera, ma anche e soprattutto una guida pratica con tutti quei piccoli accorgimenti, spesso dati per scontati, che potrebbero cambiare in meglio la vostra visita a Play.

Play Festival del Gioco 2022: i nostri consigli

Informazioni utili

Play Festival del Gioco 2022 si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2022 negli spazi del quartiere fieristico di Modena. Per chi arriva da fuori la fiera è raggiungibile in auto in prossimità dell’uscita dell’autostrada Modena Nord. Per chi invece si muove con i mezzi pubblici sarà possibile raggiungere il luogo dell’evento con gli autobus della Seta, che garantiscono un collegamento tra il quartiere fieristico e la stazione ferroviaria.

La fiera avrà i seguenti orari:

Venerdì 20 dalle 9 alle 20

Sabato 21 dalle 9 alle 20

Domenica 22 dalle 9 alle 19

Quest’anno le norme sanitarie anti covid saranno presenti, con igienizzazione dei tavoli prima e dopo ogni partita, flussi di entrata e uscita e adeguata areazione degli spazi fieristici. Le mascherine, benché non obbligatorie saranno caldamente consigliate. Per una panoramica più estesa sulle norme igienico sanitarie potete consultare la pagina ufficiale Misure anti Covid-19.

Comprare i biglietti

Play offre una prevendita dei biglietti a partire da diverso tempo prima dell’evento, quindi il consiglio è quello di comprare i biglietti il prima possibile, se sarete ragionevolmente certi di partecipare.

A monte di questo consiglio ci sono due ragioni molto importanti. La prima è che, a seconda della situazione sanitaria, potrebbe scattare il numero chiuso e quindi la data da voi prescelta potrebbe non essere più accessibile. La seconda è di natura economica e riguarda le offerte scontate legate alla prevendita dei biglietti.

Che compriate il vostro biglietto in prevendita o meno, ricordate che i biglietti di Play non sono nominali e non sono rimborsabili, quindi nel caso di sfortunate rinunce potrete cercare qualcuno a cui rivendere il vostro tagliando.

Dove dormire

Modena è una zona con una buonissima ricettività grazie alle diverse attrattive turistiche ed enogastronomiche. Per trovare un pernotto potete organizzarvi con soluzioni che variano a seconda del vostro budget (affittare un appartamento in gruppo, oppure una stanza d’albergo o di un B&B) tramite i consueti canali online o provare a utilizzare l’elenco di alloggi convenzionati presente sul sito ufficiale di Play.

A pochi giorni di distanza dall’inizio dell’evento trovare una sistemazione per una o più notti potrebbe essere complesso, tuttavia la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte in ogni caso.

In termini di buona pianificazione, una finestra consigliabile di tempo in cui cercare un alloggio è circa due-tre mesi prima, ma ovviamente se volete essere più sicuri di trovare la soluzione migliore per voi, vale sempre il consiglio del “prima è, meglio è”.

Qual è il giorno migliore per visitare Play?

Partiamo dall’assunto che ognuno visita la fiera quando gli è possibile, quindi se per vari motivi potete solo la domenica (per fare un esempio) questo punto della guida lascia il tempo che trova. Se però avete la possibilità di decidere quale giorno scegliere, il nostro consiglio è quello di optare per il venerdì, giornata che storicamente risulta essere la meno caotica.

Il venerdì di Play vedrà una buona partecipazione di scolaresche, che saranno impegnate di varie attività didattiche (quindi ragionevolmente non interessate a demo, larp o eventi non riservati alle scuole). Oltre a questo il venerdì consente a chi non ha avuto modo di prenotarsi precedentemente (vedi punto “Cosa fare in fiera”) per demo o tornei, di avere più possibilità di trovare eventuali disponibilità dell’ultimo minuto per il giorno stesso o per i giorni successivi.

Parcheggiare

Il quartiere fieristico di Modena dispone di un parcheggio interno di medie dimensioni a pagamento. Il parcheggio è situato subito dopo gli ingressi della fiera, pertanto è la soluzione più pratica in termini di vicinanza. I costi del parcheggio sono tutto sommato contenuti, soprattutto se si divide la spesa in gruppo e si prenota il posto in anticipo; in questo modo non solo si avrà un posto garantito all’interno della fiera, ma si potrà beneficiare di un piccolo sconto sul prezzo del parcheggio.

Per prenotare il parcheggio della fiera potete consultare la pagina ufficiale Parcheggi.

L’ alternativa gratuita al parcheggio della fiera è quella di approfittare dei parcheggi dei centri commerciali situati nelle dirette prossimità del quartiere fieristico, i quali distano pochi minuti a piedi.

Che parcheggiate o meno all’interno del quartiere fieristico di Modena il consiglio è quello di arrivare in fiera non più tardi delle 8:00 del mattino: nonostante la fiera apra alle 9:00, la nostra esperienza ci ha insegnato che le code per parcheggiare e quell all’ingresso della fiera possono essere molto molto lunghe.

Cosa fare in fiera

Play è un insieme di talk, presentazioni, eventi e demo, al fine di avere un’idea più o meno definita di cosa fare in questa tre giorni il nostro consiglio è, ovviamente, quello di partire dal programma o dalla nostra guida sugli eventi imperdibili.

Questa fase sarà un passo fondamentale per capire cosa ci sarà di interessante per voi durante la fiera, in modo da poter buttare giù una scaletta di tutte le cose che si vorranno fare, o persone da incontrare, per non avere rimpianti a fine fiera. Ricordate che per molti degli eventi e delle demo è necessaria una prenotazione, quindi se desiderate davvero partecipare a qualcosa in particolare, ricordate di prenotare il vostro posto in anticipo.

Tutto questo potrebbe sembrare intimidatorio verso chi invece desidera avere un approccio più disinvolto. In questo caso potrete “seguire la corrente” e vivere l’evento senza stress, con l’unica indicazione che in questo modo potreste non riuscire a fare tutto o dover aspettare a lungo per provare qualche gioco.

Gestire gli acquisti

A Play si va per giocare ma, lo sappiamo bene, gli appassionati di giochi amano fare acquisti, che si tratti dell’ultima novità del momento o del pezzo da collezione a cui proprio non è possibile rinunciare. Come fare quindi per gestire lo shopping sfrenato?

Salvo i classici fine-serie, Modena non è una fiera dove fare “l’affare della vita”, gli editori e gli standisti sono presenti con altri tipi di offerte, tuttavia la presenza di artisti, gamedesigner o le edizioni variant possono essere motivi più che validi per acquistare qualcosa.

Se però siete alla ricerca di qualcosa di più particolare, che esuli dalla novità fresca di stampa, ricordatevi di dare sempre un’occhiata in cestoni e scatoloni delle offerte, potreste riemergere con qualche tesoro inaspettato.

Se in fiera c’è qualcosa che volete a tutti i costi, compratela subito senza tergiversare. Questo perché sebbene i vari editori arrivino ben forniti, il rischio che qualcosa finisca non è così remoto. Se invece si tratta di qualcosa che non è così importante, compratelo prima di andare via in modo da non dover girare per la fiera con sacchetti ingombranti o pesanti, anche perché da regolamento della fiera non è consentito uscire e rientrare, anche solo per riporre gli acquisti in macchina.

Se però non siete in macchina e vi siete dati ugualmente alla pazza gioia, come fare con tutti i vostri acquisti? Non temete, perché all’interno di Play sarà disponibile un servizio di spedizione per gli acquisti fatti in fiera. Per tutte le informazioni sul servizio di spedizione potete consultare la pagina ufficiale Spedizioni.

Mangiare in fiera

Al fine di risparmiare tempo e denaro, il pranzo al sacco è sempre un’ottima soluzione. La fiera dispone di spazi ristoro, con bar e banchetti di street food con un’offerta che varia con panini, tigelle e molto altro, con prezzi più o meno allineati all’ambiente fiera.

Non vogliamo fare i conti in tasca a nessuno nel consigliare il pranzo al sacco come alternativa a pranzare in loco, ma questo consentirà di ovviare alle lunghe code che si formeranno per l’ora di pranzo, permettendovi un risparmio sensibile in termini di tempo.

Cose utili da avere con sé

A costo di risultare ovvi, in questa parte della guida elencheremo una serie di oggetti utili la cui presenza nel vostro zaino potrebbe fare davvero la differenza.

Cominciamo con una borraccia con acqua, questa non dovrebbe proprio mancare perché una corretta idratazione è importante sempre, ma in casi come questi potrebbe salvarvi da emicranie da disidratazione e acquisti di bottigliette d’acqua ai bar della fiera.

Un altro oggetto indispensabile da avere è un powerbank, perché nulla è più frustrante dell’avere un telefono (o un tablet) scarico. Nel caso ne cercaste uno portatile vi suggeriamo questo modello tascabile di Anker da 13000mAh.

Dato che abbiamo parlato di emicranie, una possibilità concreta quando ci si trova in un ambiente affollato con un’acustica come quella dei padiglioni della fiera, tanto vale accennare a qualche medicinale d’emergenza. Ibuprofene, paracetamolo o aspirine (o altri farmaci specifici) possono essere salvifici al momento giusto, ma possono essere utili anche antisettici per la gola e sali minerali.

Per concludere due parole sul vestiario, essendo fine maggio ci si aspettano temperature miti, perciò i padiglioni della fiera tenderanno a riscaldarsi a causa delle numerose persone riunite. Consigliamo oltre all’abbigliamento leggero anche scarpe comode che vi permettano di camminare agevolmente e non arrivare a fine giornata con vesciche fastidiose.

Dato che il meteo può rivelarsi comunque imprevedibile, la pioggia può palesarsi in ogni momento, quindi qualcosa di leggero, poco ingombrante e impermeabile può essere il vostro asso nella manica in caso di code sotto la pioggia.

Potete recuperare le nostre guide su Play Festival del Gioco 2022 di seguito: