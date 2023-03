L’immortale opera di Masashi Kishimoto torna grazie alla collezione speciale Playmobil X Naruto, composta da ben 12 mini figure ispirate a Naruto: Shippuden che includono alcuni dei personaggi più amati e più odiati della serie, passando da grandi eroi come Naruto e il Maestro Kakashi a supervillain come Tobi e Hidan. Approfittate del prezzo di soli 6,99€ ciascuna!

Le figure Playmobil X Naruto arricchiranno la vostra raccolta impreziosendola con questi piccoli gioielli incredibilmente curati e colorati. All’interno di ogni confezione troverete, oltre al personaggio, anche una comoda basetta su cui esporlo e una serie di accessori speciali, tutti diversi proprio in base al vostro acquisto.

Queste figure sono alte 7,5 cm e hanno le braccia snodabili, in modo da consentirvi di scegliere di volta in volta come esporle. Gli accessori sono strettamente legati ai personaggi: ad esempio, Sasuke è corredato dalla sua katana e Kakashi ha un kunai e una copia del Paradiso della Pomiciata, la sua serie di libri preferita.

Oltre alle braccia mobili, ci sono altri componenti che possono essere aggiunti o rimossi, per regalarvi ancor più varietà di esposizione: è un elemento facilmente rimovibile, ad esempio, la “gonna” di Sasuke. Sono presenti anche i numerosi dettagli caratteristici dei personaggi, come la cicatrice che attraversa il viso del Maestro Iruka.

Le figure Playmobil X Naruto sono delle piccole chicche imperdibili per tutti i fan dell’amatissima serie, perfette da esporre, ma anche per mettere in scena i combattimenti più epici. Fate vostre le figure dei personaggi più iconici di Naruto Shippuden, proposte su Amazon a soli 6,99€ ciascuna. Collezionatele tutte e 12!

