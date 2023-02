Pluto, il manga di Naoki Urasawa (21st Century Boys), diventa anime e la piattaforma Netflix ne rivela un primo sguardo con teaser e la paternità della proiezione in streaming a data da definirsi.

Pluto di Naoki Urasawa diventa anime: primo sguardo e dove vederlo in streaming

L’anime è prodotto dallo studio di animazione GENCO in collaborazione con Tezuka Productions e le animazioni a cura di M2. In merito ai primi componenti del cast vi sono Shinshu Fuji nei panni di Gesicht, Yoko Hikasa nei panni di Atom e Minori Suzuki nei panni di Uran.

Ecco di seguito un primo sguardo dell’anime direttamente dal canale YouTube di Netflix:

Mediante una nota diffusa da Netflix, il maestro Urasawa si è dichiarato lieto per il coraggio di tutti gli addetti nel realizzare un anime ispirato a PLUTO. Il mangaka di 21st Century Boys, fra le altre opere, non vede l’ora che tutti possano guardare il progetto nella speranza che adesso più che mai il messaggio di Osamu Tezuka arrivi al cuore del mondo. Il co-autore del manga, Takashi Nagasaki, ancora, ha aggiunto che Pluto custodisce con sè la filosofia di Tezuka dal momento che non solo trasmette un messaggio di rinuncia alla guerra, ma ricorda che entrambe le fazioni soffrono in questi frangenti e che l’unica vera risposta a tutto è la pace. Macoto Tezuka, il supervisore del progetto e figlio di Osamu Tezuka, ha definito il progetto anime come il più recente manga di Urusawa e il nuovo anime di Tezuka concludendo di non vedere l’ora dove condurrà la nuova generazione anime.

Pluto è un manga seinen di Urasawa e Takashi Nagasaki che si pone l’obiettivo di reimmaginare il mondo partorito da Osamu Tezuka nel suo Astro Boy. Pluto è stato serializzato su Big Comic (Shogakukan) dal 2003 al 2009 ed è composto da otto volumi totali. Il manga è edito in Italia da Planet Manga. Ecco di seguito, infine, una sinossi dell’opera:

In un futuro remoto dove robot umanoidi senzienti prendono il posto degli umani, qualcuno o qualcosa è in missione per distruggere i sette grandi robot del mondo. Il miglior detective dell’Europol, Gesicht, ha il compito di investigare su questi omicidi seriali di robot con la consapevolezza iniziale che egli stesso è uno di quei sette obiettivi.

