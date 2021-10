La rivoluzione nel mondo dello streaming è arrivata: da oggi, giovedì 28 ottobre, debutta anche in Italia Pluto TV. Una nuova piattaforma TV, una nuova esperienza lineare nell’era dell’on demand e gratuita nell’era dello streaming a pagamento.

Pluto TV: debutta in Italia il primo servizio TV in streaming gratuito

Come annunciato da ViacomCBS Networks International (VCNI), divisione di ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA), il servizio di televisione in streaming che esprime un nuovo concetto di fruizione lineare adattato all’universo digitale, con più di 52 milioni di utenti attivi mensili globali in 25 paesi attraverso 3 continenti con 400 canali internazionali, è pronto a stupire con una library ricca di contenuti di qualità per tutta la famiglia.

Pluto TV: come accedere al servizio streaming

Accedere a Pluto TV sarà una passeggiata: il servizio, infatti, si caratterizza per la semplicità di accesso, e per essere totalmente gratuito senza necessità di registrazione. Al lancio in Italia Pluto TV offrirà 40 canali lineari esclusivi che copriranno generi diversi e adatti a tutti i target e che saranno costantemente implementati nei mesi successivi, oltre a migliaia di ore di contenuti on demand.

Pluto TV sarà accessibile via browser all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast, mentre una selezione di canali Pluto TV sarà anche presente su Samsung TV Plus.

Pluto TV, primo servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television), sarà complementare a Paramount+, la piattaforma premium di ViacomCBS che arriverà in Italia nel 2022.

Pluto TV: dettagli dell’offerta e canali lineari

Canali lineari e contenuti VoD per tutti i gusti e tutte le passioni, 100% gratuiti: il mondo Pluto TV è questo. La proposta lineare e VoD crea infatti il giusto mix di offerta capace di soddisfare ogni modalità di consumo, con un palinsesto ricco di show, cartoni, film, serie tv, documentari e molto altro.

In Italia la piattaforma offrirà, per iniziare, 40 canali tematici lineari realizzati esclusivamente per Pluto TV che copriranno generi diversi, tra cui cinema, serie tv, reality, contenuti per bambini, lifestyle, genere crime e comedy. Oltre ad una vasta scelta garantita dall’ampia libreria ViacomCBS, la piattaforma offrirà contenuti diversificati provenienti da editori e partner terzi, tra cui Paramount, Lionsgate, Minerva, KidsMe, Banijay Rights, Cineflix Rights. Altri partner verranno annunciati in seguito, così come l’offerta editoriale che verrà costantemente arricchita.

Tra i canali presenti al lancio, spiccano Pluto TV Film Romantici, dedicato agli amanti delle storie che fanno battere il cuore; Pluto TV Film Azione, che propone contenuti capaci di regalare allo spettatore pura adrenalina; Pluto TV Crime, per veri appassionati del genere; Pluto TV Cinema Italiano che propone film sia classici che contemporanei della nostra vasta cultura cinematografica.

E ancora: il canale Scherzi e Risate che raggruppa i migliori momenti comici della tv; Young and Fabulous, che segue l’incredibile vita di giovani ricchi e favolosi. In palinsesto anche una serie di canali tematici dedicati a show e serie tv come Le sorelle McLeod e il celebre docu-reality 16 anni e incinta. La piattaforma presenta anche proposte per un pubblico più giovane, tra cui i canali Serie Teen, Super! Eroi e Super! Spongebob.

Alla lista si aggiungono anche una selezione di canali così detti pop-up e stagionali, canali temporanei dedicati a programmi, momenti o rassegne speciali. Tra questi, in arrivo Super! Xmas: uno spazio virtuale interamente ispirato alla festa più attesa dell’anno.