Pocket Monster: prime immagini della nuova serie animata di Pokémon

Pokémon presenta il poster e i protagonisti della nuova serie animata dedicata ai mostri tascabili in dirittura d'arrivo in Giappone, Pocket Monster.

L’ultimo episodio della serie animata di Pokémon Sole e Luna ha svelato nuovi dettagli sul nuovo anime del franchise, intitolato semplicemente Pocket Monster, come la prima storica serie del 1997.

La nuova serie sarà caratterizzata da ben due protagonisti: Satoshi (Ash, nell’edizione occidentale) ed un nuovo personaggio qui al suo debutto, Gō. Il Pokémon di Gō sarà Hibunny (in occidente Scorbunny) proveniente dai videogiochi Pokémon Spada e Scudo in arrivo. Daiki Yamashita doppierà la new entry, Gō, un bambino di 10 anni il cui sogno è poter catturare tutti i Pokémon esistenti al mondo. Il nuovo anime sarà presentato in anteprima mondiale in Giappone, su TV Tokyo e le reti affiliate, a partire dalle 17:30 di domenica 17 novembre con “un evento speciale in diretta”, per poi lanciare il primo episodio alle 18:00, la stessa fascia oraria attualmente coperta da Pokémon Sole e Luna. Nel poster promozionale della nuova serie che coprirà tutte le regioni presenti nel franchise dal momento del suo debutto ad oggi, dal Kanto a Galar, divulgato per il lancio dei nuovi episodi, lo slogan che accompagna i personaggi nell’evocativa illustrazione recita: “Sogni e avventura! Nel mondo dei Pokémon! Andiamo!”

Presentato anche lo staff che lavorerà al nuovo atteso progetto dedicato ai mostri tascabili: Daiki Tomiyasu (Pokémon Sole e Luna) sarà chief director dell’anime per conto di OLM, mentre Maki Odaira sarà regista. Kunihiko Yuyama supervisionerà il lato creativo dello show, Shoji Yonemura si occuperà della costruzione della serie, e Shūhei Yasuda interverrà nella veste di character designer dei personaggi. Yuki Hayashi comporrà la colonna sonora, ed infine Masafumi Mima sarà sound director. Gli showrunner della prima stagione della serie includono fra gli altri i nomi di: Reiko Yoshida, Shoji Yonemura, Deko Akao, Jun’ichi Fujisaku, Michihiro Tsuchiya, Touko Machida, Yuka Miyata, Aya Matsui, Atsuhiro Tomioka e Akemi Omode.

Pocket Monster arriverà in occidente nel 2020.