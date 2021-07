Pokéfuta: in arrivo quelli dedicati a Lucario

In Giappone non è raro trovare delle coperture per tombini dedicate ad anime. L’ultima volta vi avevamo parlato delle nuove installazioni a tema Gundam, il franchise creato da Yoshiyuki Tomino, installati nella prefettura di Kanagawa e nella città di Odawara, la città natale di dell’autore. Ogni copertura presenta il disegno un mecha iconico, o mobile suit, della serie, in posa davanti a un punto di riferimento locale.

Quelli più famosi però rimangono, senza ombra di dubbio, i Pokéfuta, i tombini Pokémon che il Giappone ama mostrare con orgoglio, diffusi in tutto il Paese, dalle grandi città come Tokyo alle aree più rurali come la prefettura di Tottori. In totale ne sono già stati installati 193 a livello nazionale e ora sembra che un nuovo set di Pokéfuta dedicato a Lucario, un Pokémon di doppio tipo Lotta/Acciaio introdotto in quarta generazione, sia stato installato a Okayama.

I Pokéfuta di Lucario

In totale, Okayama riceverà quattro Pokéfuta, e questi saranno installati a Kurashiki, la seconda città più popolata della prefettura e famosa per i suoi quartieri storici scenografici e ben conservati. Come qualsiasi altro Pokéfuta anche quelli dedicati a Lucario presentano uno sfondo che evidenza aree o simboli di particolari interesse storico e turistico.

Per esempio, il Pokéfuta con Lucario ha come sfondo il ponte Seto Ohashi e due pesche gemelle, che vengono coltivate in loco. Il secondo Pokéfuta con un Poochyena e Beautifly, presenta uno splendido albero di glicine, forse in riferimento al glicine ospitato nel Santuario Achi di Kurashiki.

Gli altri due Pokéfuta sono invece dedicati al quartiere storico di Kurashiki. Il terzo vede un Eldegloss e un Grookey che si godono una passeggiata lungo uno dei canali tradizionali della città e il quarto, con un Unfezant maschio e una femmina, enfatizza l’architettura unica della città, mentre i segni blu indicano la tradizionale industria tessile della città.

Come i precedenti Pokéfuta, anche i nuovi dedicati a Lucario saranno convertiti in PokéStop su Pokémon Go, quindi non dimenticativi il vostro cellulare!

