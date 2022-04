Appassionati di Pokémon state all’erta, perché è in arrivo un nuovo abbigliamento tutto da catturare! Sì perché Pokémon ha deciso di collaborare con North Face per lanciare un nuovo abbigliamento outdoor che includerà delle giacche che possono essere conservate in contenitori a forma di Pokéball.

Pokémon x North Face: il nuovo abbigliamento outdoor

La nuova partnership Pokémon x North Face ha dato alla luce due nuove giacche per bambini, entrambe con un Pikachu in corsa sul fronte, e un nuovo cappello, anch’esso con Pokémon elettrico.

Le giacche possono essere arrotolate e conservate in speciali sacchetti Pokéball, che saranno disponibili in una varietà di stili che imitano l’aspetto della palla standard, così come le sue varianti Grande, Ultra e Master. I contenitori di Pokéball saranno distribuiti casualmente con ogni giacca acquistata. Le giacche saranno vendute al dettaglio al prezzo di 10.890 yen (circa 78,20 euro), mentre il cappello costerà 6.380 yen (circa 45,81 euro).

Dove possono essere comprati i nuovi capi d’abbigliamento? I nuovi articoli saranno disponibili in Giappone e saranno venduti solo per cinque giorni. Per avere anche solo una possibilità di acquistare le giacche o il cappello, i fan dovranno anche avere un abbonamento con Goldwin, un rivenditore specializzato in sport e abbigliamento esterno. I membri dovranno fare domanda per avere la possibilità di acquistare le giacche, e se saranno approvati, dovranno presentarsi di persona in un negozio Goldwin designato a un’ora e una data riservata. Una volta lì, saranno in grado di acquistare solo una giacca e un cappello dalla collezione, e non sarà permesso loro di prenotare un colore o uno stile specifico in anticipo.

Per ora The North Face non ha annunciato piani per vendere l’abbigliamento a marchio Pokémon in altre regioni.

Vi ricordiamo che su Netflix, dall’8 ottobre, è disponibile il film Pokémon: I segreti della Giungla, mentre la nuova serie Evoluzioni Pokémon che segue alcuni Allenatori mentre migliorano le proprie abilità e crescono assieme ai propri Pokémon ha debuttato sul canale YouTube ufficiale del franchise il 9 settembre 2021.