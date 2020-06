Pokémon, da Kotobukiya arriva la figure di Red e Charmander

Red e Charmander (Pokémon starter di tipo Fuoco) arrivano nella serie di action figure della linea ARTFX J proposte dall’azienda nipponica Kotobukiya. La statua chiude un ciclo di tre uscite in scala 1/8 dedicate ai primissimi capitoli della saga Pokemon, tra le altre figure già rilasciate troviamo infatti Green insieme a Squirtle (Pokémon starter di tipo Acqua) e il Prof. Oak insieme a Bulbasaur (Pokémon starter di tipo Foglia).

Pokémon Rosso e Pokémon Blu, sono i primissimi titoli (storici) della serie videoludica che ha dato vita al fenomeno mondiale Pokémon che noi tutti abbiamo sentito nominare almeno una volta. Entrambi i titoli, sviluppati da Game Freak sono stati pubblicati da Nintendo per la console portatile Game Boy. Entrambi i giochi, come da tradizione, possiedono la medesima trama ma differiscono per tipologia di Pokémon catturabili costringendo così i videogiocatori ad utilizzare il metodo dello scambio tra una versione e l’altra per riuscire a completare il Pokédex. Il remake di Rosso e Blu arrivò nel 2004 con Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Gameboy Advance che utilizzando il motore grafico di Pokémon Rubino e Zaffiro ampliarono l’esperienza con nuove missioni e diedero la possibilità di scambiare tutti i Pokémon di prima generazione con i giochi più recenti.

La figure di Red non rappresenta dunque Ash Ketchum di Biancavilla (protagonista della serie animata accompagnato dal fedele Pikachu) ma il primissimo personaggio protagonista del video gioco che ne richiama sicuramente molti tratti visivi. La figure sarà realizzata in pvc e sarà dotata di una basetta trasparente e colorata grazie alla quale raggiungerà una altezza di circa 20 cm e ritrae l’allenatore con la sfera Pokè in pugno e il suo fedele Charmander pronto a sferrare un attacco. Chiaramente acquistando le altre statue della linea ARTFX J sarà possibile alternare anche il Pokèmon ai suoi piedi oppure esporli tutti e tre insieme.

Red e Charmander sarà disponibile da Novembre 2020 al prezzo di 110 euro