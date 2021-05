Pokémon e Katy Perry insieme nella canzone Electric

Il franchise dei Pokémon sta attualmente festeggiando il suo 25° anniversario e sembra proprio che molte celebrità del mondo dello spettacolo abbiamo deciso di partecipare alla festa. Tra di esse un volto spicca in particolare. Stiamo parlando della cantautrice e attrice Katy Perry, il cui ultimo brano Electric è ispirato agli iconici Pocket Monster.

Pokémon: il video della canzone Electric

Katy Perry è da sempre un’amante dei Pokémon e lo dimostra in questa sua ultima canzone, intitolata Electric e parte dell’album “Pokémon 25: The Album,” che sarà pubblicato questo autunno da Universal Music e Capitol Records e disponibile all’acquisto qui.

La canzone, scritta insieme a The Monsters & Strangerz e Jon Bellion, che hanno precedentemente collaborato alla canzone Daisies, inserita nell’album, “Smile” e a Bruce Weigner, sprona le persone a inseguire i propri sogni, aiutati dal sostegno degli amici. Di certo le parole sono molto evocative e richiamano alla mente le avventure di Ash e dei suoi compagni di mille peripezie. Perché, in fondo “Non c’è motivo per cui questa vita non possa essere elettrica”, come canta Katy nel brano.

Il video ufficiale di Electric è stato girato alle Hawaii e diretto da Carlos Lopez Estrada (regista del film Disney Raya e l’ultimo drago) e mostra Katy e Pikachu prima intenti a esplorare la natura e poi diretti a un faro. Insieme, come se sognassero ad occhi aperti, si ritrovano improvvisamente indietro nel tempo ai primi giorni della carriera di Katy.

Colin Palmer, vicepresidente del marketing di The Pokémon Company International, ha rivelato:

“Katy Perry ha scritto una canzone per aiutarci a celebrare i 25 anni di Pokémon: Electric è una canzone incredibile sull’evoluzione. Speriamo inoltre che i fan di tutto il mondo si divertano a vedere Pikachu fare squadra con Katy nel video musicale di Electric, che è un meraviglioso accompagnamento visivo alla canzone ispiratrice.”

La stessa Katy, lo scorso gennaio, aveva dichiarato:

“Pokémon è sempre stata una costante nella mia vita, da quando giocavo ai primi videogiochi con il Game Boy, a quando scambiavo le carte del GCC Pokémon durante l’ora del pranzo, alle tante avventure vissute in giro catturando Pokémon con Pokémon GO. Ho perfino visitato il Pokémon Cafe in Giappone durante un tour! È un grande onore essere scelta per dare un contributo ai festeggiamenti di un marchio che mi ha dato così tanta gioia in questi 25 anni, e poter assistere all’evoluzione che l’ha portato a regalare quella gioia incontenibile che vedo nei bambini che mi sono vicino e in quelli di tutto il mondo.”

