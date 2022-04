In Pokémon Esplorazioni, attualmente in corso, trasmesso in Giappone a partire dal dal 17 novembre 2019, ha in serbo per i suoi fan una sorpresa speciale. Sì, perché l’episodio 105 vede il ritorno di Serena, precedente compagna di viaggio di Ash che ha debuttato in Kalos, dove iniziano i sogni e le avventure!

Pokémon Esplorazioni: il ritorno di Serena

Serena compare per la prima volta in Kalos, dove iniziano i sogni e le avventure!, dove viene svegliata di forza dal Fletchling di sua madre. Al suo debutto, la ragazza era incerta su che strada o carriera intraprendere nella vita. Fortunatamente, i suoi viaggi con Ash, Clem e Lem l’hanno aiutata a trovare se stessa.

Ecco le immagini in anteprima:

Serena ricomparirà nell’episodio 105 di Pokémon Esplorazioni in cui ritroviamo una Serena che si sta ancora facendo strada attraverso i Pokemon Contest nella regione di Hoenn. Quando Chloe viene esplorata per prendere parte al prossimo, Serena finisce per aiutarla a decidere cosa fare. Chloe era nervosa all’idea di partecipare, ma Serena le dice la stessa cosa che Ash le aveva detto molto tempo prima. A seconda della traduzione, in pratica equivale a dire a Chloe di fare qualcosa e, indipendentemente dal fatto che ci riesca o meno, almeno guadagnerà qualcosa di importante dall’esperienza.

A proposito dell’anime

Pokémon Esplorazioni è la ventitreesima stagione della versione doppiata della serie animata Pokémon. La stagione segue Ash e Goh mentre viaggiano per il mondo, avendo come base il Laboratorio Cerasa ad Aranciopoli, a Kanto.

In Italia, è andata in onda per la prima volta su K2 il 29 agosto 2020 con la prima puntata Benvenuto, Pikachu! e si è conclusa il 5 giugno 2021 con la puntata Ci siete andati vicino o quasi! mentre da luglio 2021, l’intera serie è disponibile su Netflix.

Questa la sinossi:

L’Allenatore Ash Ketchum ha un nuovo obiettivo: esplorare il mondo! Prima però si dirige insieme a Pikachu all’inaugurazione del laboratorio Cerasa, un centro ricerche che si occupa di risolvere i misteri legati ai Pokémon di ogni regione. Ash incontra Goh, un ragazzo animato come lui da un’infinita curiosità per i Pokémon, tanto che entrambi fanno i salti di gioia di fronte alla richiesta del Professor Cerasa di diventare collaboratori di ricerca. Ash è più determinato che mai a diventare un Maestro di Pokémon mentre Goh è intenzionato a catturare un esemplare di ogni specie, compreso il misterioso Mew… Tante entusiasmanti avventure attendono i nostri eroi nel viaggio attraverso il meraviglioso mondo dei Pokémon!

Vi ricordiamo che il manga da cui è tratta la serie, Pokémon Journeys: The Series (Pocket Monsters: Satoshi to Gō no Monogatari) di Machito Gomi è giunto alla sua conclusione.