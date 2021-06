Pokémon: il peluche a grandezza naturale di Slowpoke

“Quale Pokémon sceglieresti come partner?” è la domanda ipotetica che qualsiasi allenatore di Pokémon si è posta almeno una volta nella vita. Forse se state per partire per una nuova avventura la scelta ricadrebbe su Pikachu per il coraggio e il senso di avventura del Pokémon. Se invece volete sconfiggere un allenatore rivale, un Pokémon come Gyarados o Charizard è una scelta saggia.

Ma se volete semplicemente rimanere a casa e perché no, schiacciare un pisolino, allora la cosa più giusta è scegliere come partner un Pokémon con cui vorreste condividere la vostra casa. E allora ecco che Slowpoke, un Pokémon di doppio tipo Acqua/Psico introdotto in prima generazione, sembra sempre rilassato e soddisfatto, è perfetto.

Il peluche di Slowpoke

Slowpoke diventa un Plushie a grandezza naturale, che misura 150 centimetri, è alto 65 centimetri e largo 75 e pesa 7,8 chilogrammi, e la sua pelliccia promette di essere morbida e liscia al tatto garantendo un’adeguata dose di coccolabilità. Slowpoke è una creatura rosa scuro di aspetto simile a un ippopotamo, a una lontra o ad una salamandra gigante e anche il peluche è rosa proprio come il Pokémon!

“Goditi il tuo tempo a casa con il rilassato e stupido Slowpoke” è il motto di questo peluche!

Come ci si potrebbe aspettare, il grande Slowpoke è messo sul mercato con un prezzo abbastanza elevato, attraverso il negozio on-line Pokémon Center Online per 49.500 yen (370,26 euro). Inoltre le quantità sono limitate, per questo il sito potrebbe chiudere anche prima del periodo previsto per le ordinazioni, ovvero dal 3 giugno 2021 alle 10:00 al 30 giugno 2021 alle 23:59 se la domanda è particolarmente alta. Questo significa che se volete comprarlo dovete sbrigarvi.

La spedizione è prevista per metà novembre e i pre-ordini sono attualmente programmati per iniziare questo mese.

