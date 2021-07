Pokémon: il peluche gigante di Piplup

Dopo il peluche a grandezza naturale di Slowpoke, un Pokémon di doppio tipo Acqua/Psico introdotto in prima generazione, perfetto per accoccolarsi in casa e rilassarsi comodamente senza pensieri, questa volta è il turno di Piplup sotto i riflettori.

Il Pokemon era già tornato alla ribalta diventando il protagonista del Progetto Piplup, annunciato a maggio di quest’anno, grazie al quale Piplup è diventato una specie di nuovo Vtuber con lo scopo di portare un po’ di gioia dentro la vita lavorativa di tutti i giorni. In fondo dopo Pikachu ed Eevee, Piplup è uno dei Pokémon più carini con il suo aspetto kawaii simile a un pinguino blu e bianco, quindi è perfetto per questo ruolo.

Se invece volete portare a casa vostra il Pokémon acquatico ora potete, visto che Piplup è diventato un gigantesco peluche che svolge anche le funzioni di cuscino e, perché no?, di scrivania!

Piplup: il peluche gigante

Il peluche di Piplup extra-large è l’ultima aggiunta alla serie Suysuya Friend Ouchi de Relax (Soundly Sleeping Friend Relaxing at Home) del produttore di giocattoli Takara Tomy Arts. Il gigantesco peluche è imbottito di cotone extra-fine per risultare particolarmente soffice e tenero.

Per quanto riguarda le dimensioni, il peluche di Piplup ha una lunghezza/altezza di 90 centimetri e quindi è abbastanza grande da essere usato come una scrivania per laptop. In alternativa, se avete finito di lavorare e volete rilassarvi potete utilizzarlo come un soffice cuscino per un meritato pisolino.

Date le sue dimensioni il peluche non è venduto a buon mercato, ma non ha nemmeno un prezzo così spropositato: costa infatti 14.960 yen (114,23 euro), ed è disponibile per il preordine attraverso il sito web della società. Gli ordini possono essere effettuati a partire da ora fino il 9 agosto, con consegna prevista per dicembre.

Acquistate il gioco per Nintendo Switch, Pokémon Spada completo di Pass Di Espansione su Amazon!