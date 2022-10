Ne è passato di tempo da quando venne annunciata l’espansione Tempesta Argentata del gioco di carte collezionabili di Pokémon del set Spada e Scudo. L’annuncio venne infatti divulgato il 26 agosto 2022 e oggi, a distanza di oltre un mese, siamo in grado di mostrarvi una delle tante carte che comporranno il set e la carta Unown V, che potete vedere poco più in basso. Questo reveal fa parte di un’iniziativa che Game Freak e Nintendo ci hanno concesso il privilegio di ospitare sulle nostre pagine.

Come è possibile vedere, Unown V possiede un totale di 180 punti saluti e richiede le carte Energia Psichica per poter essere utilizzata. La carta possiede due attacchi: il primo è chiamato Ombraimpronta, in grado di infliggere 30 punti danno. Il secondo, invece, Simbolo di Vittoria, che permette di vincere la partita se si è in possesso di una sola carta Premio. La Regola V invece recita la seguente frase: “Il tuo avversario prende due carte Premio ogni volta che uno dei tuoi Pokémon-V viene messo KO”.

Per quanto riguarda le altre statistiche, è resistente ai Pokémon di tipo forza, mentre è invece debole a quelli di tipo Notte. Il costo della ritirata è invece di uno. La carta di Unown V è la numero 65 del set, che include un totale di 195 carte ed è illustrato da N-Design Inc.

L’espansione Tempesta Argentata includerà una serie di nuove carte, tra cui nuovi Pokémon Lucenti come Jirachi e Alakazam. Tutti i dettagli in merito all’espansione sono disponibili in questo nostro articolo. Ovviamente nel suo set sarà inclusa anche la carta che avete appena visto poco più in alto. Vi ricordiamo, inoltre, che al momento il set non è ancora disponibile per la prenotazione, ma nel caso voleste cominciare a giocare al Gioco di Carte Collezionabili del franchise Nintendo potete cominciare acquistando un set introduttivo su Amazon.

Cosa ne pensate di questa carta? Rispecchia le vostre aspettative oppure no? Fateci sapere le vostre opinioni in merito e continuate a seguire Cultura Pop per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dell’intrattenimento.