Pokémon: rivelati nuovi artwork della nuova serie TV

Una nuova era per il franchise di Pokémon sta per arrivare, non solo per la serie di videogiochi in uscita con una nuova coppia di titoli il 15 di Novembre, ma anche per la serie animata che inizierà un nuovo viaggio.

Mentre ci saranno alcuni nuovi elementi da esplorare, uno degli aspetti più promettenti della nuova serie sarà il ritorno in molte delle regioni Pokémon precedenti, insieme a tutte le nuove aggiunte. L’anime ha celebrato questa nuova versione del franchise con alcuni splendidi artwork.

https://twitter.com/anipoke_PR/status/1192321064883195904

L’account twitter ufficiale ha rilasciato queste bellissime immagini, che ripercorrono alcuni dei momenti più significativi delle storie ambientate nel mondo dei mostriciattoli tascabili.

La nuova serie debutterà ufficialmente il 17 novembre in Giappone, e il primo episodio si intitola “La nascita di Pikachu“. La sinossi dice che “In una foresta da qualche parte a Kanto, c’era una volta un solitario Pichu. Questo Pichu, che era ancora abbastanza giovane, ebbe un certo incontro e un addio. Ciò avvenne poco prima che Ash e il suo compagno Pikachu iniziassero viaggiando insieme. Questo è l’inizio dell’anime “Pocket Monster”. ”

Il titolo di questa nuova serie sarà “Pocket Monster“, in omaggio al primo storico titolo del franchise. Come detto prima, la particolarità sarà che assieme al protagonista Ash esploreremo ogni regione del mondo Pokémon conosciuta fino ad ora, compresa la nuova Galar, in cui saranno ambientati i nuovi Pokémon Spada e Scudo.

Assieme al già citato e storico protagonista, in compagnia del suo fidato Pikachu, avremo il giovane Go, accompagnato da Scorbunny, una delle new entry nei Pokémon di ottava generazione e starter di tipo fuoco.

Per vedere la nuova serie in occidente, dovremo aspettare probabilmente il 2020 inoltrato, mentre in Giappone debutterà il 17 Novembre.