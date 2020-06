Pokémon TCG: in arrivo l’Accademia Lotta

Le carte collezionabili di Pokémon sono oramai in circolazione da moltissimi anni e per i nuovi giocatori può essere complicato trovare un “punto d’inizio” da cui partire, soprattutto per quanto riguarda il lato competitivo, fatto di regole ,strategie e chi più ne ha, più ne metta. Per questo, The Pokémon Company International ha deciso di rendere disponibile l’Accademia Lotta del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, una sorta di “Starter Kit” con tutto il necessario per poter iniziare a giocare.

L’Accademia Lotta viene presentato come un vero e proprio gioco da tavolo, con al suo interno tutto il necessario per essere introdotti all’interno del mondo del gioco di carte collezionabili di Pokémon.

Ogni confezione conterrà tre mazzi da 60 carte ciascuno, con al loro interno Charizard-GX, Raichu-GX e Mewtwo-GX, un tabellone di gioco con tutte le descrizioni dettagliate, delle pratiche guide sia per i principianti che per gli esperti e una serie di accessori che saranno utili per arricchire la propria esperienza di gioco.

“L’Accademia Lotta è stata concepita come un gioco semplice da imparare e divertente, adatto a tutti i tipi di Allenatori, inclusi anche quei genitori e figli che si avvicinano al mondo del GCC Pokémon per la prima volta”, ha dichiarato il Senior Director del Consumer Marketing di The Pokémon Company International J.C. Smith.”Il mondo dei Pokémon ha la capacità di unire le persone e non vediamo l’ora che le famiglie si possano divertire a organizzare serate all’insegna dell’Accademia Lotta. I genitori avranno un’opportunità in più per approfondire il rapporto con i propri figli grazie a uno dei loro marchi preferiti e alle carte collezionabili del GCC Pokémon.”

L’uscita dell’Accademia Lotta è prevista per il 31 Luglio in tutto il mondo.