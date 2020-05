Pokémon TCG: trapelate le liste dei nuovi League Battle Decks

Sono stati annunciati nei giorni scorsi due nuovi prodotti a tema Pokémon facenti parte del gioco di carte collezionabili (“Trading Card Game”, abbreviato TCG in inglese): i Pokémon League Battle Decks e grazie alla pagina facebook AlphaTester son trapelate anche le liste delle carte contenuti in essi.

I League Battle Decks presentati saranno caratterizzati dalla presenza di alcune carte che rappresentano Pokémon alleati, in particolare: Pikachu & Zekrom GX e Raichu & Alolan Raichu GX per il mazzo Pikachu & Zekrom-GX League Battle Deck e Reshiram & Charizard GX e Charizard & Braixen GX per il mazzo Reshiram & Charizard-GX League Battle Deck.

Nella scena competitiva, le liste dei mazzi che vi andremo a mostrare hanno creato del sano entuasiasmo, poichè per un buon rapporto qualità/prezzo (il set verrà venduto a circa 25€) si possono avere delle ottime carte da utilizzare nei propri mazzi durante i tornei.

Un esempio? Il Jirachi dell’espansione Gioco di Squadra con un’abilità decisamente interessante:

Una sola volta durante il tuo turno, prima di attaccare, se questo Pokémon è il tuo Pokémon attivo, puoi guardare le prime cinque carte del tuo mazzo, mostrare una carta Allenatore presente tra quelle carte e aggiungerla alle carte che hai in mano. Poi rimischia le altre carte nel tuo mazzo e questo Pokémon viene addormentato.

Ma ecco le liste di entrambi i mazzi:

All’interno dei League Battle Decks non vi saranno esclusivamente i due mazzi, bensì anche un portacarte, diversi segnalini, sei dadi per tener conto dei danni, un dado normale e il libretto contenente le regole e usciranno sul mercato il 22 Maggio.