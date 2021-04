Polaroid Go: presentata la fotocamera istantanea più compatto al mondo

Polaroid ha annunciato quella che, fino ad oggi, sembra essere la più piccola fotocamera analogica istantanea mai realizzata. Polaroid Go, questo è il nome del modello, è stata progettata per essere “indossata” in ogni tipo di occasione, misurando solo poco più di 10 cm di lunghezza, 8,4 cm di larghezza e 7 cm di altezza.

Polaroid Go vanta funzionalità di uso comune come una modalità per i selfie, un flash dinamico, doppia esposizione e, ovviamente, anche una funzione autoscatto. Inoltre, questo modello ultra compatto propone un contatore che mostra quante altre fotografie si possono scattare prima di dover ricaricare la pellicola.

La batteria da 750 mAh consentirà di scattare fino a 15 “rullini” di foto con una singola carica. La fotocamera ha una velocità dell’otturatore di 1 / 125-30sec con aperture di f / 12 ef / 52, unite a una lunghezza focale di 34 mm (equivalente a quelle da 35 mm).

Una fotocamera più piccola, richiede una pellicola decisamente più compatta. Polaroid ha quindi ideato il nuovo formato denominato appunto “Go”. Questa particolare pellicola misura 2,623 x 2,122 pollici (66,6 mm x 53,9 mm), con un’area immagine di 1,851 x 1,811 pollici (47 mm x 46 mm). Una volta scattato, occorreranno dai 10 ai 15 minuti per sviluppare interamente una fotografia.

Nella sua prima fase di lancio, Polaroid Go sarà disponibile solo in colorazione bianca. I preordini sono attualmente aperti e la fotocamera sarà disponibile sul mercato a partire dal 27 aprile. Polaroid Go costa ora 100 dollari, mentre una confezione doppia di pellicola a colori di tipo Go, che permette di realizzare 16 scatti, costa intorno ai 20 dollari. In attesa di mettere le mani su questo modello ultra compatto, potete recuperare altri modelli di Polaroid a questo link.