Pop Mart: cosa sono?

Se avete presente i modelli di capsule dei distributori automatici giapponesi, noti come Gashapon, avrete già un’idea di che cosa sono i Pop Mart. I Pop Mart sono infatti delle mini figures, di origine cinese, che negli ultimi anni sono diventate uno degli articoli di cultura pop più trendy sul mercato, non solo in Cina ma in tutto il mondo. Scopriamo più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Pop Mart: figure di design

L’industria delle figures di design, nata due decenni fa, è esplosa in Cina solo negli ultimi anni, rompendo lostereotipo del “i giocattoli sono per i bambini”. Le figures di design integrano concetti diversi come arte, design, pittura, moda e scultura moderna. Queste mini figures, chiamate Pop Mart, presentano quindi un design artistico unico, raffigurano vari personaggi basati su diversi stili di vita. Sono piccoli, adorabili, quello che in giapponese viene definito kawaii, e generano in chi li guarda una reazione di “amore a prima vista”.

Abbiamo 5 linee principali da cui poi prendono vita centinaia di Pop Mart unici e ognuno diverso dall’altro.

La prima è la linea Molly creata da Kenny Wong. Originariamente ispirata a una bambina, questa mini figure ha gli occhi color smeraldo, una bocca imbronciata e un temperamento peperino. Molly la si può trovare in varie versioni e fin dal suo debutto ha conquistato il cuore di numerosi fan che l’hanno resa una delle più famose figure della cultura pop.

Abbiamo poi la linea The Monsters di Kasing Lung, primo vincitore cinese del Premio Illustrazione in Belgio, che l’ha lanciata nel 2010 dopo aver deciso di lasciare la sua carriera di illustratore professionista per diventare un designer di giocattoli. La linea nasce dalla collaborazione con How2work, un rinomato marchio di giocattoli a Hong Kong..

Pucky è la serie di Pop Mart realizzata da Pucky. Deve il suo nome a Puck, personaggio dell’opera Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, ispirato alla omonima figura della mitologia britannica. Rappresenta la convergenza di fantasia e il mondo reale. Le creazioni di Pucky si basano principalmente sull’esplorazione della natura e del mondo spirituale, con lo scopo di poter scoprire di più su questo mondo solitario ma sempre caldo.

La serie Dimoo World, realizzata da Ayan, è ispirata alla bellezza della fantasia. Dimoo è un ragazzino che decide di avventurarsi nel mondo reale, ma smarrisce la strada.

Infine abbiamo la serie Satyr Rory dell’artista coreana Seulgie Lee, un adorabile personaggio basato su un mitico satiro greco. Satyr Rory ha capelli come zucchero filato, occhi illuminati da stelle e bei colori pastello, decisamente in contrasto con la figura originale del satiro.

Queste sono le serie principali da cui prendono vita numerosi altri personaggi del mondo fantasy e del mondo onirico, oppure ispirati a creature mitologiche. Insomma, il mondo dei Pop Mart è tutto da esplorare, anche perché i prodotti offerti non si limitano alle mini figures ma anche agli accessori, come spille, peluche, tazze, cover per cellulari e maschere per dormire.

Pop Mart lavora anche con marchi di fama mondiale per creare prodotti della cultura pop basati su personaggi classici che attirano l'attenzione dei giovani, come Disney, Hello Kitty, Universal Pictures, Wizarding World, Garfield, Pokémon e molti altri.

Pop Mart: un po’ di storia

Il primo negozio Pop Mart è stato ufficialmente aperto nell’EC Mall, a Pechino a novembre del 2010. A gennaio del 2015 viene lanciato un nuovissimo concept store lifestyle nel centro commerciale APM di Pechino. Ad aprile del 2016 Kenny Wong inizia a lavorare con l’azienda e a giugno dello stesso anno nasce il primo giocattolo di design della serie Molly Zodiac.

A settembre del 2017 Pop Mart organizza il Beijing Toy Show, la prima grande mostra di giocattoli della cultura pop nella Cina continentale e ad aprile del 2018 lo Shanghai Toy Show, la prima grande mostra di giocattoli della cultura pop in tutta l’Asia.

Pop Mart è ben presto diventato il leader del mercato dei giocattoli, ha visto le sue entrate triplicare l’anno scorso a 1,68 miliardi di yuan (256,8 milioni di dollari) e, attualmente, ha uffici nelle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Nanchino e Dongguan, con oltre 1500 dipendenti che si occupano dei negozi fisici, del design del prodotto, delle licenze di proprietà intellettuale, dello sviluppo di app e della gestione delle mostre.

Pop Mart attribuisce grande importanza al sostegno della fondazione del mercato dei giocattoli di design. Infatti, per migliorare la formazione dei talenti locali, POP MART collabora con l’Accademia Centrale Cinese di Belle Arti, presentando seminari sui giocattoli di design e invitando i migliori designer a condividere la loro saggezza sul settore.

