Posata la prima pietra di Jumanji The Adventure, la nuova attrazione di Gardaland per il 2022

La “prima pietra” per la realizzazione della nuova attrazione di Gardaland, riguardante l’avventuroso setting di Jumanji, è stata posata . Oggi è stata posata la prima pietra del cantiere per la realizzazione della nuova attrazione, il tutto reso ancora più memorabile dalla presenza di tre cosplayer, vestiti come i protagonisti dell’omonimo film. Dopo essere arrivati al Parco a bordo dell’inconfondibile fuoristrada del film, i tre hanno raggiunto il cantiere e ufficializzato l’inizio dei lavori per Jumanji the Adventure a Gardaland, posando una simbolica prima pietra.

Aldo Maria Vigevani, Amministratore delegato di Gardaland, sostiene che la realizzazione della nuova attrazione, unica al mondo sia dal punto di vista scenografico che tecnologico, ha movimentato oltre venti milioni di euro, in assoluto la prima sul pianeta a tema Jumanji.

Vigevani dichiara anche che si tratta di un nuovo tipo di “dark ride“, ideale per famiglie e teenager, che si spera godrà dello stesso successo internazionale avuto dall’omonima saga di film basata su un magico boardgame (disponibile a questo link Amazon).

Jumanji The Adventure sorgerà proprio nel cuore di Gardaland e sarà una dark ride per avventurieri di ogni età caratterizzata da una storia coinvolgente ed emozionante, una vera e propria missione per salvare il regno di Jumanji da una maledizione.

I Visitatori affronteranno la giungla di Jumanji a bordo di un veicolo a forma di jeep e si faranno strada tra pericolosi animali, ostacoli di ogni tipo e un potente gigante di pietra, che cercherà in ogni modo di fermarli. Sarà una vera e propria gara contro il tempo, con l’importante obiettivo di riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa e salvare il mondo di Jumanji.