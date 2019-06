Poster e adesivi, Salmo e Morgan Lost: l’estate rovente di Dylan Dog.

Poster e adesivi in regalo, l’“incontro” con il rapper Salmo e la resa dei conti con Morgan Lost: tutto, ma proprio tutto, sull’estate rovente di Dylan Dog.

Poster e adesivi

Lo scorso 1° giugno, con l’uscita nelle edicole di “A forza di essere vento”, numero 249 della Serie Regolare di Julia, è partita una nuova iniziativa della Sergio Bonelli Editore, che prevede la pubblicazione di poster “speciali” dedicati agli eroi della casa editrice milanese.

Gli undici albi inediti, in uscita tra giugno e luglio, hanno, infatti, in allegato dei poster delle dimensioni di 57×38 cm, inseriti a fianco dell’ultima pagina, in modo da essere facilmente staccati dagli albi.

Per i fan di Dylan Dog e Tex, oltre al poster, c’è, però una seconda sorpresa, gli albi “Eterne stagioni”, numero 394 dell’Indagatore dell’Incubo, e “Spalle al muro”, 704 dell’Aquila della Notte, saranno avvolti nel cellophane e avranno in allegato anche dei fantastici adesivi.

Salmo

A fine luglio, “Del tempo e di altre illusioni”, il numero 395 di Dylan Dog, uscirà invece nelle edicole con in allegato un albetto speciale ideato da Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, rapper e produttore discografico, che in carriera ha collezionato 26 dischi di platino e 21 dischi d’oro.

L’albetto di 32 pagine, di cui non è stato rilevato il titolo, sarà sceneggiato, partendo da un soggetto del rapper di Olbia, dal curatore dylaniato Roberto Recchioni, e vedrà ai disegni due Maestri del “bianco e nero”: Corrado “UT” Roi e Arturo “Moloch” Lauria, che realizzeranno a quattro mani una vignetta dell’albo.

Morgan Lost & Dylan Dog

Nei mesi di luglio e agosto, usciranno inoltre nelle edicole, la terza e quarta parte del lungo team-up tra Dylan Dog e Morgan Lost, iniziato nel mese di novembre dello scorso anno.

Gli albi “Il mietitore”, in uscita a fine luglio, e “Il ritorno dell’oscurità”, in uscita a fine agosto, scritti da Claudio Chiaverotti e Roberto Recchioni, e disegnati da Andrea Fattori, saranno pubblicati nel classico formato “morganlostiano” (17×23 cm, 64 pagine) e saranno impreziositi dalle copertine di Fabrizio De Tommaso.