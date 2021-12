Poster e clip esclusiva di Morbius

Sony e Marvel hanno diffuso il nuovo poster e una clip esclusiva di Morbius. Il film, con protagonista Jared Leto, uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 febbraio.

Eccovi il poster ufficiale:

La storia racconta le vicissitudini del professor Michael Morbius, un luminare della biochimica che, suo malgrado, contrae una rarissima forma di malattia del sangue. Le ricerche, decisamente molto poco ortodosse, che lo studioso mette in atto per cercare di contrastare il suo devastante male, lo portano, invece che alla piena guarigione, a sviluppare un’anomala condizione, decisamente non naturale, che tantissimo ha in comune con quello che, nella cultura popolare, potrebbe essere scambiato con il vampirismo.

Morbius è diretto da Daniel Espinosa. Nel cast oltre Jared Leto nel ruolo di Michael Morbius anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson.

Eccovi la sinossi ufficiale

Questa invece è la clip esclusiva di Morbius intitolata “La Trasformazione”:

Nelle serie a fumetti in cui è apparso, il dottor Morbius è sempre stato stato rappresentato come una sorta di “vampiro vivente”, spesso antagonista di Spiderman o del cacciatore di vampiri Blade.

