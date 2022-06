Grandi notizie per i fan dei Guardiani della Galassia. In rete sono stati diffusi poster e data di uscita di I am Groot, serie animata ambientata nel Marvel Cinematic Universe e incentrata su Baby Groot, ormai uno dei personaggi più amati dai fan.

I am Groot, poster e data di uscita della nuova serie Marvel

Diretta dal produttore esecutivo Kirsten Lepore, I am Groot arriverà su Disney Plus il 10 agosto. La serie di corti originali si concentrerà sulle avventure di Baby Groot in giro per la galassia. Verrà utilizzato un tipo di animazione fotorealistica e ben diversa da quanto visto sino ad ora con gli altri progetti Marvel.

James Gunn è coinvolto nella serie e Vin Diesel tornerà a prestare la sua voce al tenero personaggio. I fan potranno poi rivedere Groot in azione nello speciale natalizio sui Guardiani della Galassia, in arrivo a fine anno sulla piattaforma di streaming.

Al momento non è chiaro se Groot interagirà con altri membri del suo team all’interno della serie, ma da alcuni storyboard sembrerebbe essere stata leakata la presenza di Drax.

I Am Groot, Marvel Studios’ Original shorts, coming August 10 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EODOFPLbt1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 5, 2022

Lo speciale natalizio sarà perfettamente canonico e ambientato tra Thor: Love & Thunder e il terzo capitolo dei Guardiani, in arrivo al cinema nel 2023. Essendo un grande fan di Star Wars, James Gunn ha voluto replicare quanto fatto da Lucasfilm con il controverso speciale natalizio uscito nell’inverno del 1978. Inizialmente criticato e odiato dai fan, con il passare degli anni è diventato un vero e proprio cult. Da non dimenticare come lo show abbia introdotto per la prima volta il personaggio di Boba Fett.

Una sorta di preludio, dunque, a quello che si prospetta essere il capitolo più adrenalinico e oscuro della saga, come annunciato da Gunn. I fan assisteranno al debutto di Will Poulter nei panni di Adam Warlock, uno dei personaggi più potenti dei fumetti Marvel.