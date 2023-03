Mancano poche settimane all’uscita su Netflix di Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, speciale televisivo realizzato per celebrare i trent’anni di Mighty Morphin Power Rangers, celebre serie live action degli anni ’90. In rete è stato diffuso un nuovo trailer che mostra la reunion degli eroi, nuovamente in costume, impegnati in grande scene d’azione.

Power Rangers, il nuovo trailer dello speciale per il 30° anniversario

Nel cast dello speciale troviamo David Yost (l’originale Blue Ranger), Catherine Sutherland (la seconda Pink Ranger) e Steve Cardenas (il secondo Red Ranger). Spazio anche a Barbara Goodson, voce di Rita Repulsa, Richard Horvitz, voce di Alpa 5, e la new entry Charlie Kersh nei panni di Minh, figlia dell’originale Yellow Ranger Trini. Non è stato specificato se ci sarà o meno un tributo in onore dell’originale Green Ranger Jason David Frank, purtroppo scomparso a 49 anni per suicidio. Questa la sinossi dello speciale:

I Power Rangers dovranno confrontarsi con una minaccia familiare del passato. Nel bel mezzo di una crisi globale, sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno. Ispirato al leggendario mantra del franchise ‘Once a Ranger, Always a Ranger’, Once & Always ricorda a tutti che quando si diventa Ranger, si è sempre parte della famiglia Ranger e si è sempre i benvenuti.

Netflix di Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always arriverà su Netflix il 19 aprile. Sempre su Netflix arriverà in autunno Power Rangers: Cosmic Fury, serie che continuerà le avventure raccontate in PowerRangers: Dino Fury. Il team si imbarcherà in un viaggio attraverso lo spazio, sbloccando nuovi poteri cosmici e difendendo l’universo dal ritorno del famigerato cattivo Lord Zedd.