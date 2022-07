Dopo aver proposto a tutti gli appassionati il Dino Megazord, Hasbro è lieta di annunciare una nuova proposta dedicata ai Mighty Morphin Power Rangers. Infatti, sul sito ufficiale sono aperti i preordini del Dragonzord, scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Hasbro Mighty Morphin Power Rangers

La linea Hasbro Mighty Morphin Power Rangers si arricchisce con una nuova, importante, icona del franchise: Dragonzord. Siete pronti ad aggiungerlo in collezione?

Questa nuova proposta è una figure da collezione premium realizzata con un’incredibile attenzione ai dettagli, dedicata ai fan dei Power Rangers e dei fantastici robot giganti. Mighty Morphin Power Rangers ha radici in Giappone e il design di queste figure è ispirato da concept art di derivazione originale. Dalle immagini ufficiali possiamo apprezza i numerosi dettagli, inclusi i pezzi traslucidi e l’utilizzo di tecniche di pittura specializzate in grado di evidenziare i dettagli del Dragonzord.

Qualche info tecnica

Il Dragonzord di Hasbro su licenza Mighty Morphin Power Rangers contiene al suo interno anche numerosi accessori extra. Nello specifico, il Dragonzord viene fornito con 13 accessori premium tra i quali troviamo le armi che riprendono gli effetti speciali dello show televisivo!

Dal punto di vista della giocabilità, tutti i possessori di questo modello avranno, tra le varie cose, la possibilità di aprire la testa del robot e attaccare uno dei 3 accessori inclusi nel set. Inoltre, Dragonzord si combina con l’MZ-0101 Dino Megazord Zords, così da formare la modalità battaglia Dragonzord o Mega Dragonzord!

Hasbro Dragonzord Dove acquistarlo?

Il Dragonzord di Hasbro su licenza Mighty Morphin Power Rangers è attualmente disponibile in prenotazione, a questo link, al prezzo di 166,99 euro. Per quanto riguarda invece la sua distribuzione, essa è prevista a partire dal mese di gennaio 2023. In ultimo, attenzione! Se siete interessati all’acquisto vi conviene sbrigarvi poiché al momento è possibile acquistare soltanto due pezzi per utente! Questo lascia presagire una tiratura non troppo abbondante e un possibile rapido sold-out.

Se nel frattempo siete interessati alle altre proposte Hasbro su licenza Mighty Morphin Power Rangers, ecco per voi una selezione presente su Amazon!