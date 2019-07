Power Rangers: in arrivo un nuovo film dopo il flop del 2017

La Hasbro ha dei piani per realizzare un nuovo film sui Power Rangers, con un nuovo cast, dopo il flop del 2017.

La Paramount e la All Spark Pictures, ovvero la divisione cinematografica della Hasbro, l’anno scorso avevano annunciato l’arrivo di un sequel del film del 2017 Power Rangers. Come è noto a tutti, il film fu tutt’altro che un successo e quindi questa voce creò non poche perplessità. Infatti con un budget stimato di 100 milioni di dollari e un incasso di soli 140 milioni al box office, l’idea di un sequel sembrava improbabile, ma a quanto pare questa nuova pellicola non sarà un seguito diretto del primo film, ma un vero e proprio reboot con un nuovo cast.

L’attore australiano Dacre Montgomery, che ha indossato la tuta del Red Ranger nel primo film, ha dialogato direttamente con i fan su Reddit. Montgomery ha dichiarato: “Credo che ci sia un film in lavorazione al momento ma io e il resto del cast non siamo coinvolti. Quindi sì, ci sarà un nuovo film, ma senza di noi.” Dopo l’uscita del film, il cast è cresciuto e ha ottenuto diversi ruoli importanti, quindi la loro presenza in un nuovo film sarebbe improbabile.

Nel maggio 2018, la Hasbro ha ufficialmente acquistato i diritti dell’etichetta “Power Rangers” e diversi altri brand dalla Saban, tra cui My Pet Monster, Popples, Julius Jr., Luna Petunia e Treehouse Detectives. L’acquisizione dei diritti ha un valore di 522 milioni di dollari. Ci sono tutti i presupposti per creare un nuovo film, in modo da rilanciare il nome degli eroi più emblematici degli anni 80 e 90.

In seguito all’acquisizione dei diritti, sono stati diffusi diversi rumor circa il futuro cinematografico del franchise. Attualmente la Hasbro deve ancora annunciare ufficialmente l’arrivo di futuri film ambientati nell’universo di Power Rangers, dunque potrebbero esserci molte novità nei prossimi giorni.