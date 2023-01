A trent’anni di distanza dall’uscita sul piccolo schermo di Mighty Morphin Power Rangers il cast della serie è pronto a riunirsi per un emozionante speciale in arrivo su Netflix: si chiamerà Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always. Le prime immagini sono state diffuse in esclusiva da Entertainment Weekly, confermando il ritorno di David Yost (l’originale Blue Ranger), Catherine Sutherland (la seconda Pink Ranger) e Steve Cardenas (il secondo Red Ranger).

Il trailer dello speciale Netflix per il trentesimo anniversario dei Power Rangers

Nello speciale ci sarà spazio anche per Barbara Goodson, voce di Rita Repulsa, Richard Horvitz, voce di Alpa 5, e la new entry Charlie Kersh nei panni di Minh, figlia dell’originale Yellow Ranger Trini. Non è stato specificato se ci sarà o meno un tributo in onore dell’originale Green Ranger Jason David Frank, purtroppo scomparso a 49 anni per suicidio. David Yost, attore più longevo della serie, si è detto emozionato di poter recitare accanto ai suoi colleghi e di indossare ancora una volta il costume da Ranger.

Rangers Reunite! Get ready to celebrate 30 years of action and adventure with an all-new stand-alone special; Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always! This incredible event will be streaming globally on Netflix April 19th! #PowerRangers30 pic.twitter.com/4cROFd5ATX — POWER⚡️RANGERS (@PowerRangers) January 17, 2023

Questa la sinossi dello speciale, in arrivo su Netflix il 19 aprile: I Rangers dovranno confrontarsi con una minaccia familiare del passato. Nel bel mezzo di una crisi globale, sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno. Ispirato al leggendario mantra del franchise ‘Once a Ranger, Always a Ranger’, Once & Always ricorda a tutti che quando si diventa Ranger, si è sempre parte della famiglia Ranger e si è sempre i benvenuti. Sempre su Netflix arriverà in autunno Power Rangers: Cosmic Fury, serie che continuerà le avventure raccontate in PowerRangers: Dino Fury. Il team si imbarcherà in un viaggio attraverso lo spazio, sbloccando nuovi poteri cosmici e difendendo l’universo dal ritorno del famigerato cattivo Lord Zedd.