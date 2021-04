Powerpuff Girls, rivelato il cast del live-action

Il cast per il reboot live-action della serie Powerpuff Girls, qui da noi conosciute come le Super Chicche, è stato finalmente rivelato. Ideata da Diablo Cody, la sceneggiatrice di Juno, e da Greg Berlanti, produttore per The CW, la serie porterà le simpatiche Blossom, Bubbles e Buttercup sui nostri schermi in carne e ossa.

Andate originariamente in onda su Cartoon Network, le Powerpuff Girls (di cui potete acquistare simpatiche figures a questo link) hanno terminato la loro programmazione iniziale ormai 15 anni fa, ma i personaggi sono rimasti molto ben impressi in tutto l’immaginario collettivo. Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault interpreteranno rispettivamente Blossom, Bubbles e Buttercup, mentre la star di Scrubs Donald Faison, sarà il professor Utonium e a Tom Kenny toccherà il ruolo di “voce narrante”.

Le riprese di Powerpuff Girls sono iniziate la scorsa settimana, facendo prevedere un probabile debutto della serie per l’autunno del 2021. Al momento, i dettagli riguardanti la trama sono estremamente esigui, lasciando presagire solamente che almeno uno dei villains più iconici della serie a cartoni animati sarà incluso in questa produzione live-action.

Le immagini promozionali, provenienti dalla produzione della puntata pilota, mostrano le tre attrici in relazione al tradizionale colore relativo alla SuperChicca che andranno ad interpretare, cercando quindi di richiamare il più possibile l’estetica della serie cartoon originale.

Le prime indiscrezioni dal set, soprattutto le foto che mostrano le attrici in costume, sono state accolte con molte critiche da parte dei fan, che ritengono i costumi decisamente non all’altezza delle loro aspettative. Visti i tempi in cui viviamo, non è assolutamente detto che la produzione arriverà ad accontentare lo “zoccolo duro” dei fans, vista anche la scarsissima diffusione del materiale e la totale assenza di un trailer o di qualche clip filmata.

C’è da dire però, che The CW ha un certo talento per gestire le serie riguardanti i superpoteri, la cosa quinti potrebbe far ben sperare per questa nuova serie!