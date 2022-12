La notizia della cancellazione di Batgirl è stata senza ombra di dubbio una delle più controverse e discusse dell’anno. Nonostante i registi Bilall Fallah e Adil El Arbi abbiano espresso a più riprese il disappunto per l’accaduto, le possibilità di vederli lavorare nuovamente con la Warner non sono poi così remote. A rivelarlo ci hanno pensato proprio loro due in una recente intervista ai microfoni di Deadline, spiegando anche di avere un meeting prefissato con James Gunn.

I registi di Batgirl incontreranno James Gunn, cosa bolle in pentola?

Per noi è stato incredibile assistere a tutto il supporto che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi. Le persone che lavorano in quest’industria erano vicine a noi, tutti gli artisti ci hanno supportato e ha significato molto percepire di non essere soli. Si è trattato di un qualcosa mai accaduto prima d’ora, quindi in un certo senso siamo entrati nella storia senza nemmeno provarci. Anche James Gunn si era offerto di dare il suo aiuto e c’è un incontro con lui nei piani futuri.

Adesso che James Gunn è diventato co-CEO della divisione DC Studios assieme a Peter Safran, dunque, i due registi potrebbero lavorare a qualcosa di nuovo. Una cosa è certa: il film su Batgirl non vedrà mai la luce poichè è stato rimosso da qualsiasi server dopo una proiezione privata rivolta agli attori e ai membri della crew. Proiezione a cui i registi hanno rivelato di non aver preso parte perchè si trovavano in Belgio.

La protagonista di Batgirl sarebbe dovuta essere Leslie Grace affiancata dal Batman di Michael Keaton nei panni del suo mentore (e i registi avevano diffuso anche una foto dell’incontro tra i due). Ma non è tutto, in Batgirl ci sarebbe stato anche il ritorno del commissario Gordon di J.K. Simmons, direttamente dallo SnyderVerse, e il debutto di Brendan Fraser nei panni di Firefly, noto villain dei fumetti. Inizialmente previsto soltanto per HBO Max, per un momento si è pensato a una release cinematografica, seguendo l’esempio di The Batman, ma tutto è andato in fumo.