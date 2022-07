Al San Diego Comic-Con c’è spazio anche per le serie animate. Diffusa in rete la prima clip di Moon Girl and Devil Dinosaur, show basato sull’omonima serie a fumetti Marvel diventata un best seller. Nonostante non sia legata in alcun modo al Marvel Cinematic Universe, il video promette tante chicche per i fan del fumetto.

Prima clip di Moon Girl and Devil Dinosaur

Nella clip vediamo la protagonista, Lunella Lafayette, mentre cerca di fermare un gruppo di criminali grazie all’aiuto di Devil Dinosaur e del suo migliore amico Casey, ma non tutto sembra andare secondo i piani.

Creata da Brandon Montclare, Amy Reeder e Natacha Bustos, Lunella ha debuttato in Moon Girl and Devil Dinosaur #1 del 2015. Prendendo il suo nome dal personaggio di Jack Kirby Moon-Boy, che era a sua volta in coppia con Devil Dinosaur, Lunella è la persona più intelligente dell’Universo Marvel.

Stringe un legame con Devil Dinosaur e crea una grande varietà di gadget per aiutarla a combattere i cattivi, il tutto prima che si scopra che è un’Inumana. In seguito alla Terrigenesi, ottiene la capacità di scambiare la mente con Devil Dinosaur.

La voce di Moon Girl sarà quella dell’attrice e cantante Diamond White, mentre Devil Dinosaur sarà doppiato da Fred Tatasciore. Lo show esaminerà anche il rapporto di Lunella con la sua famiglia, ovvero la madre Adria, il padre James Jr. e i nonni Mimi e Pops.

Il villain dello show è l’Arcano (The Beyonder), doppiato dal grande Laurence Fishburne. Un nome ben noto ai fan dei fumetti Marvel dal momento che si tratta di un importante villain che utilizza i suoi poteri per costringere eroi e cattivi a lottare tra loro a suo piacimento. Fishburne è anche produttore esecutivo assieme a Helen Sugland.

Moon Girl and Devil Dinosaur arriverà nel corso del 2023 su Disney Channel e Disney+. La serie sulla mitica tredicenne era stata annunciata ben 3 anni fa in occasione del D23 Expo.