Continua la collaborazione tra Zack Snyder e la piattaforma di streaming. Durante la seconda giornata della Geeked Week i fan hanno potuto dare una prima occhiata a Rebel Moon, nuovo film realizzato per Netflix. Si tratta di un progetto fantasy sci-fi, fortemente ispirato a Star Wars e ai film di Akira Kurosawa.

Prima occhiata a Rebel Moon

Snyder ha pubblicato su Twitter un breve video che mostra il makeup test per una delle demoniache creature che apparirà nel film. Il regista ha rivelato che inizialmente Rebel Moon doveva essere un pitch creativo per un progetto più maturo ambientato nell’universo di Star Wars, poi cancellato quando Lucasfilm fu acquisita da Disney nel 2012.

La storia di Rebel Moon è ambientata su una colonia pacifica ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius. Le persone disperate inviano una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.

Nel cast del film troviamo Charlie Hunnam (Papillon), Djimon Hounsou (A Quiet Place 2), Ray Fisher (Justice League – True Detective) e Doona Bae (Silent Sea), Sofia Boutella, Jena Malone (Antebellum), Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi e Sky Yang.

Forging ahead. Here’s a recent makeup test I shot on my iPhone. #RebelMoon #GeekedWeek pic.twitter.com/3DaIlzBpLv — Zack Snyder (@ZackSnyder) June 7, 2022

Snyder ha scritto anche la sceneggiatura del film insieme a Shay Hatten (già sceneggiatore di Army of the Dead) e Kurt Johnstad (co-sceneggiatore di 300). Al momento non è stata annunciata una possibile finestra di lancio di Rebel Moon.

Staremo a vedere se Rebel Moon avrà lo stesso successo di Army of the Dead (qui la nostra recensione), film che ha segnato il ritorno del regista al genere zombie e che ha creato un vero e proprio universo, ampliatosi con il prequel Army of Thieves.

Army of the Dead è stato visto da 75 milioni di abbonati nei suoi primi 28 giorni sulla piattaforma, entrando nella top 10 dei film più visti di sempre. A quanto pare Snyder sarebbe già al lavoro sul sequel.