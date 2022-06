In attesa di capire se la Warner prenderà provvedimenti a seguito delle rocambolesche vicende con Ezra Miller, gli occhi dei fan sono puntati sul fumetto prequel di The Flash, edito dalla DC. In rete sono finite alcune immagini che permettono di dare una prima occhiata al Batman di Ben Affleck che, come sappiamo, comparirà anche all’interno del film.

The Flash: prima occhiata al Batman di Ben Affleck

Intitolato The Flash: The Fastest Man Alive, il fumetto sarà una miniserie in tre numeri che fungerà da prequel al film diretto da Andy Muschietti. La storia prende il via dopo gli avvenimenti di Justice League: Barry Allen si trova a dover affrontare una nuova minaccia criminale a Central City e chiederà aiuto a Batman (la versione di Ben Affleck).

Il primo numero, scritto da Kenny Porter e disegnato da Ricardo Lopez Ortiz, arriverà nelle fumetterie americane il 13 settembre. Andy Muschietti ha invece disegnato la cover della variant che mostra Barry Allen nudo per le strade di Central City che cerca di indossare il suo costume mentre alle sue spalle combattono il Batman di Ben Affleck e Grider.

The Flash porterà sul grande schermo gli effetti del multiverso in casa DC: Michael Keaton tornerà a essere Batman e Ben Affleck chiuderà definitivamente la sua esperienza nei panni del cavaliere oscuro. Il materiale di partenza sarà il noto fumetto Flashpoint. L’uscita nelle sale è fissata al 23 giugno 2023.

Si era diffusa voce di un meeting d’emergenza volto a mettere in pausa il futuro di Ezra Miller nei panni di Flash, poi smentita dalla Warner. Almeno per il momento, dunque, non sembrerebbe esserci provvedimenti nei confronti dell’attore, arrestato alle Hawaii per condotta disordinata e adesso in fuga dalle autorità.

Rigirare tutte le scene del film appare impossibile. Staremo dunque a vedere come Warner deciderà di affrontare la campagna promozionale del cinecomic, senza dubbio uno dei più importanti del prossimo slot della DC,