Dopo le numerose cancellazioni di serie TV dal suo palinsesto, tra cui diversi show legati all’Arrowverse, la CW si prepara a tornare nel mondo dei fumetti a DC con Gotham Knights. La prima stagione è stata di recente ufficializzata e grazie a una foto dal set è possibile dare una prima occhiata al cappuccio di Batman.

Gotham Knights: prima occhiata al cappuccio di Batman

La foto in questione, postata su Instagram dal produttore Jonathan Gabay e poi ripresa sui vari social, mostra un cappuccio blu, molto simile a quello indossato da Batman nei fumetti e mai visto sino ad ora sul grande schermo. Da Michael Keaton a Robert Pattinson, infatti, il cavaliere oscuro in live action ha sempre indossato un cappuccio nero.

In ogni caso Gotham Knights non si concentrerà sulla figura di Batman, bensì sulla sua eredità. Probabile, dunque, che il cavaliere oscuro appaia soltanto in dei flashback e mai senza maschera.

First look at Batman’s cowl for the CW’s “Gotham Knights” series! Looks like the Batman of this universe has a blue suit! pic.twitter.com/ndl9llAPkZ — The Mighty Myles (@TheMightyMyless) May 14, 2022

Pur essendo scritto dagli showrunner di Batwoman, Gotham Knights non avrà alcun legame con la serie in questione nè con l’omonimo videogame targato Warner Bros. Montreal. Il progetto seguirà le avventure di Turner Hayes, figlio adottivo ribelle di Bruce Wayne.

Sappiamo che sulla scia dell’omicidio del padre, il ragazzo stringerà un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman. Questo gruppo di giovani verrà presto incastrato per aver ucciso il Caped Crusader. In quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati dovrà lottare per riabilitare il proprio nome.

Tra i personaggi già annunciati, infine, figurano la figlia del Joker e la prima Robin donna dei fumetti oltre a Mischa Collins (Supernatural) nei panni di Harvey Dent. Non sappiamo se Batman sarà interpretato da un attore o da un semplice stunt double.

Gotham Knights arriverà sulla CW nel 2023. Ancora nessuna info sulla messa in onda in Italia.