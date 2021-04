Prima Vennero: ecco il nuovo kickstarter firmato Chaos League

Chaos League ha annunciato che a breve farà partire la campagna kickstarter per finanziare la produzione di Prima Vennero, un gdr che farà dell’esperienza in prima persona uno dei suoi punti forti.

Dal comunicato stampa:

Prima Vennero è un gioco di ruolo immersivo che si gioca bendati, guidato da tracce sonore interattive. La storia di un gruppo di fuggitivi nella Berlino del 1942

Chaos League è una realtà che opera nel mondo ludico da oltre 25, spaziando sia dal punto di vista geografico che da quello artistico. Fanno infatti parte del collettivo game designer e larpwriter che operano come attori, musicisti, registi pedagoghi, sceneggiatori e ricercatori con progetti presentati praticamente ovunque (in alcuni stati come Italia, Svezia, Inghilterra e Tunisia sono considerati dei veri e propri punti di riferimento per il gioco di ruolo dal vivo).

In questo nuovo progetto verremo catapultati in una situazione bel lontana da quella che è generalmente la situazione classica: in Prima Vennero non saremo infatti grandi eroi o creature inarrestabili ma bensì vittime di una spietata caccia, chiusi in un angusto rifugio e con l’unico obiettivo di evitare la cattura e riuscire a sopravvivere. La nostra colpa? Aver scelto lo schieramento politico sbagliato, una religione poco gradita o avere la pelle del colore “sbagliato”.

Come è facile intuire in Prima Vennero saranno trattati argomenti e temi complessi come violenza, razzismo, discriminazione per genere, idee, disabilità. A garanzia del fatto che verrà reso possibile affrontarli nella maniera più corretta, e nell’ambito della sicurezza personale di tutti i partecipanti, avremo l’ampiamente esperienza di Chaos League nel gestire questo tipo di elementi: all’interno del manuale saranno presenti tecniche e consigli per (citiamo): “gestire questi temi in modo sereno durante il gioco e per mettere tutti nelle condizioni di divertirsi in maniera positiva“.

Questo l’incipit del gioco, che vi proponiamo con le stesse parole di Chaos League:

Berlino 1942, una mattina grigia, un appartamento, un condominio di periferia. Li hai sentiti arrivare a sirene spianate e sei scappato nell’unico posto dove avresti potuto nasconderti: la soffitta.

Qui è buio, le condotte nei muri trasportano i rumori degli aguzzini che frugano nel palazzo alla tua ricerca. Trattieni il fiato. Poi un sussurro. Non sei solo.

Stando a quanto dichiarato Prima Vennero farà dell’immersività uno dei suoi punti cardine: i giocatori dovranno essere bendati o al buio, dovranno evitare di fare rumore e verranno guidati nel corso del gioco da delle tracce audio create appositamente. Tali tracce forniranno non solo un supporto audio ma anche indizi da scoprire e minacce da superare (o evitare).

Prima Vennero è pensato per poter essere affrontato in sessioni one-shot della durata di due o tre ore ciascuna e potrà essere giocato senza un master e senza alcuna preparazione

Coloro che parteciperanno alla campagna di raccolta fondi avranno modo di portare a casa un volume brossurato di circa 100 pagine per 20€ o, in alternativa, l’opera in formato digitale per la cifra di 10€.

L’opera, interamente a colori, sarà arricchita da numerose illustrazioni e handout che saranno utili a calarsi più facilmente in quella che sarà l’ambientazione di gioco. Sarà possibile scegliere di avere il volume in italiano, inglese o francese.

Chiudiamo ricordandovi che la campagna Kickstarter di Prima Vennero avrà inizio il 6 Aprile. Prima di allora sarà possibile iscriversi al give away del 5 aprile che, alle ore 19, regalerà al fortunato estratto una copia dei gioco: potete iscrivervi qui.