Primal: la serie animata più violenta della TV arriva su Adult Swim

Tutti sono in guerra contro tutti per la propria sopravvivenza, questo è il violento e sangunoso mondo di Primal, nuova serie animata di Adult Swim in arrivo nel 2020.

All’Annecy International Animation Film Festival, l’istrionico Genndy Tartakovskij, papà de Il Laboratorio di Dexter e Samurai Jack, ha presentato la sua nuova opera, Primal, una serie animata che a detta sua sarà “completamente atipica per il panorama televisivo contemporaneo.”

Collocata in una linea temporale distopica inedita nel percorso evolutivo della storia, Primal racconterà di un uomo delle caverne in procinto di evolversi e di un dinosauro che invece è prossimo all’estinzione. Quando un’inaspettata tragedia colpirà, per i due l’unica speranza di sopravvivere in un mondo costellato di istinti primordiali, sangue e violenza è stringere un’alleanza improbabile.

“Avete presente quei documentari sulla natura in cui potete trovare un orso polare ed una foca? Ecco. Sapete che l’orso è un animale bello e affascinante, anche la foca è carina… ma se uno dei due desidera sopravvivere sarà costretto a divorare l’altro, se ci pensate tutto ciò è terrificante”, dichiara Tartakovskij, “Con Primal abbiamo girato un episodio che è esattamente così. Adoriamo alla follia tutti i personaggi presenti nella serie, ma dovranno uccidersi a vicenda per sopravvivere, questo approccio primitivo e primordiale è la chiave dello show.”

Se Primal stupisce sui contenuti non sarà da meno sulla modalità con cui quei contenuti verranno raccontati; il creatore della serie rivela infatti di aver goduto da parte di Adult Swim della massima fiducia, al punto da over ottenuto una totale libertà di manovra da parte del network: “Saranno dieci puntate, senza alcun dialogo, intense, frenetiche ed adrenaliniche, per questo chiedo al pubblico di prestare attenzione a ciò che vi mostreremo, la violenza che vi propinerà Primal non è gratuita ed insensata come quella che ci circonda, ruota attorno alla sopravvivenza.”

Primal è in arrivo nel 2020 su Adult Swim, attualmente non è stata ancora annunciata un’edizione italiana.