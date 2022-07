Ed è finalmente tempo di Amazon Prime Day 2022: una due giorni di offerte spettacolari pensate davvero, ma davvero per chiunque. Vi segnaliamo una serie di cofanetti blu-ray e film in sconto a prezzi davvero bassissimi con sconti che arrivano anche oltre il 50%! Una occasione unica per aggiungere, in un solo colpo, alcune delle migliori pellicole degli ultimi anni oppure qualche cult che ancora non fa parte della vostra collezione. Abbiamo selezionato per voi per questo Prime Day 2022 i film in sconto da non perdere!

Batman Anthology (4 Blu-ray + 4K UHD)

Un imperdibile cofanetto che raccoglie i primi quattro film della saga di Batman in alta definizione con numerosi contenuti speciali fra cui un documentario in 6 parti, i commenti audio dei registi, dietro le quinte, video musicali e scene inedite. Dai due capitoli gotici firmati da Tim Burton con l'indimenticabile Michael Keaton fino alle interpretazioni più di Val Kilmer e al tributo alla serie degli anni 60 con George Clooney.

Avengers Endgame 10° Anniversario (Blu-ray)

L'epico scontro finale fra gli Avengers e Thanos con Iron Man alla deriva nello spazio con la salvezza dell'umanità in bilico. Fate vostra la riedizione del 4° film della fantastica avventura degli Avengers con la fascetta tematizzata per il 10° anniversario dei Marvel Studios.

Harry Potter Collezione Completa (16 Blu-Ray + 4K UHD)

Tutti gli 8 film della saga diHarry Potter in alta definizione: rivivete, al prezzo più basso di sempre, la magica epopea del piccolo Harry che il giorno del suo undicesimo compleanno viene ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts scoprendo così che i suoi genitori, morti anni prima, erano in realtà dei maghi.

Il Cavaliere Oscuro – La Trilogia Edizione Speciale (6 Blu-Ray + Stampe)

La trilogia dedicata a Batman del regista Christopher Nolan in formato blu-ray al prezzo più basso degli ultimi 3 anni. In questo cofanetto in edizione speciale i tre film, 5 stampe originali firmate Mondo, oltre 90 minuti di contenuti speciali (sequenze extra, momenti imperdibili ed interviste esclusive alle straordinarie menti che hanno dato vita alla Trilogia del Cavaliere Oscuro e ad altri mostri sacri dell'industria cinematografica, tra cui Zack Snyder, Guillermo del Toro, Michael Mann e Damon Lindelof) e l'intervista doppia con Nolan ed il leggendario Richard Donner.

Ritorno al Futuro: The Ultimate Trilogy – Collection 35° Anniversario (3 DVD)

Fate vostra, al prezzo più basso di sempre, la mitica trilogia cult di Ritorno al Futuro in questo cofanetto DVD ricca di numerosi contenuti speciali fra cui Il Making of di Ritorno al Futuro; Girando la Trilogia; Curiosità dal Set; Storyboard; Materiali d'Archivio; Commenti ai 3 Film e molto altro ancora!

Star Wars Cofanetto La Saga di Skywalker Limited Edition (18 blu-ray)

Tutta la Saga di Skywalker con la raccolta delle 3 trilogie di Star Wars in un unico prodotto arricchita con 9 bonus disc. Dalla discesa del giovane Anakin Skywalker al lato oscuro, all’ascesa della Resistenza e alla loro lotta per riportare la pace nella galassia, la storia di una generazione giunge a una conclusione avvincente. La saga finirà. La storia vive per sempre.

