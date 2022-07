Amazon Prime Day 2022 è un’occasione per recuperare alcune chicche per le quali, per un motivo o per l’altro, avete sempre rimandato l’acquisto. Un esempio? Parlando di cinema, è oggi disponibile un’offerta davvero eccezionale su un cofanetto unico nel suo genere. Stiamo parlando di una collezione di ben 21 blu-ray 4K dedicati al cinema di Christopher Nolan.

La Nolan Collection comprende ben sette film del regista britannico: veri e propri capolavori imperdibili, perfetti per rivivere le atmosfere spettacolari e le emozioni che solo pellicole del genere sanno trasmettere. Senza dimenticare la presenza di tantissime ore di contenuti speciali ed esclusivi, grazie ai quali immergersi ancora di più nel fantastico mondo di Christopher Nolan.

Prime Day 2022: i film della Nolan Collection

Questo fantastico cofanetto include ben 7 pellicole:

Batman Begins

Il Cavaliere Oscuro

Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno

Inception

Interstallar

The Prestige

Dunkirk

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!