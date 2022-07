Amazon Prime Day 2022 è ormai entrato nel vivo, con tantissime promozioni davvero imperdibili e praticamente per tutti. Tanti prodotti di ogni genere, perfetti per idee regalo uniche o per dare a casa vostra quel tocco personale di cui avete bisogno: la scelta certamente non manca, pronti a qualche nuova offerta?

Abbiamo selezionato per voi le migliori promozioni Prime Day dedicate a Star Wars con gadget, cofanetti e tante altre chicche tutte da scoprire. Di seguito trovate una lista con le offerte più interessanti, pronti a un viaggio in una galassia lontana lontana?

Prime Day 2022: le migliori offerte Star Wars

LEGO Star Wars Battle Pack

Cominciamo con questo fantastico set LEGO che, nella sua semplicità, vi saprà immergere nel fantastico universo di Guerre Stellari. La confezione contiene 4 soldati artici con relativo equipaggiamento, per un set perfetto da abbinare a tutti gli altri a tema Star Wars. Disponibile oggi al prezzo di 16,91€, con uno sconto del 15%!

Peluche di Grogu

Passiamo a un altro gadget perfetto per i fan di Star Wars: un fantastico peluche dell’ormai inconfondibile “vero” protagonista di The Mandalorian, ovvero il tenerissimo Grogu. Il piccolo Baby Yoda è oggi offerto al prezzo bomba di 16,21€, per uno sconto addirittura del 44%!

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Se siete amanti di Star Wars, non potete non provare almeno una volta uno degli spettacolari videogiochi targati LEGO: qui vi proponiamo, con sconti fino al 35%, tutte le edizioni console de La Saga degli Skywalker. Un’avventura davvero unica, nonché un modo diverso per (ri)vivere le gesta dei nostri amati eroi.

Cofanetto La Saga di Skywalker

Il cofanetto Blu-Ray che ogni appassionato non può proprio perdersi: ben 18 dischi con i 9 film della Saga della dinastia Skywalker, con tantissimi contenuti speciali e una sorpresa esclusiva. Cosa? Un ringraziamento da parte di Luke Skywalker in persona, Mark Hamill! Il tutto con uno sconto del 21% per tutti gli abbonati Prime, che potranno aggiudicarselo ad appena 73,99€.

Star Wars: Assalto Imperiale

Un appassionante gioco in scatola ambientato nell’universo di Star Wars, dove il possente esercito Imperiale e uno squadrone di cacciatori di taglie affrontano un gruppo di temerari eroi Ribelli in una serie di missioni e di combattimenti tattici. Il tutto in un gioco per 2-5 giocatori e adatto a tutte le età, mica male vero?

Lampada da notte a LED 3D

Chiudiamo con questa stupenda lampada da notte a LED 3D, venduta insieme a un telecomando per gestire forme e colori di quello che è un gadget davvero unico. Disponibile oggi con uno sconto del 20%, questa lampada conta 3 forme e ben 16 colori ed è alimentata via USB o con apposite batterie.

