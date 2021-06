Il Prime Day di Amazon sta tornando nei giorni 21 e 22 giugno, uno degli eventi più importanti dedicati all’acquisto di tantissimi prodotti a prezzi scontati. Un’occasione unica per non farsi scappare altrettante occasioni di acquisto. Durante questo evento non possono nemmeno mancare nella lista alcuni prodotti cari agli amanti della Cultura Pop, motivo per cui approfittiamo di questa occasione per scoprire insieme i migliori artbook che possiamo trovare anche a prezzi davvero convenienti in queste giornate. Gli artbook sono i libri che si presentano come raccolte di immagini e disegni, realizzati anche con l’ausilio della computer grafica, dedicati a determinate saghe fantasy, comics o più in generale tratte dal mondo dell’entertainment. Scopriamo insieme i migliori prodotti disponibili su Amazon di questa categoria.

Prime Day: i 5 migliori artbook da non perdere

Spider-Man: Into the Spider-Verse: the Art of the Movie

Scopri il mondo del pluripremiato Spider-Man: Into the Spider-Verse in questa splendida collezione d’arte. Ricca di concept art, disegni finali e commenti degli artisti, oltre a storyboard inediti. Phil Lord e Christopher Miller, le menti creative dietro The Lego Movie e 21 Jump Street, portano il loro talento unico per una visione fresca di un diverso universo di Spider-Man, con uno stile visivo innovativo che è il primo nel suo genere. Spider-Man: Into the Spider-Verse introduce il teenager di Brooklyn Miles Morales e le illimitate possibilità dello Spider-Verse dove più di uno indossa la maschera. Smascherando l’arte dietro l’attesissimo film, Spider-Man: Into the Spider-Verse The Art of the Movie contiene concept art, schizzi, storyboard e vi darà affascinanti approfondimenti sul processo creativo. Con un commento esclusivo dei creatori, più una prefazione scritta da Brian Michael Bendis, questa straordinaria collezione d’arte porterà i lettori nello Spider-Verse.

Neon Genesis Evangelion: TV Animation Production Art Collection

Un altro prodotto da non perdere è l’artbook dedicato a Neon Genesis Evangelion, la serie televisiva che ha rivoluzionato gli anime giapponesi con la sua incredibile animazione, la narrazione sofisticata e il design dinamico dei mecha. Questo libro è un archivio di schizzi di design creati per la serie televisiva del 1995, così come per la versione teatrale del 1997. Sono incluse bozze di personaggi, mecha, armi, veicoli, luoghi interni ed esterni e altro ancora, il tutto supportato dalle note di design dettagliate degli artisti originali. Questo tomo di 432 pagine è un must per ogni fan di Neon Genesis Evangelion, della produzione di animazione e del character design.

The Art of Fullmetal Alchemist

Tradotto fedelmente dall’edizione giapponese, questo libro da tavolino contiene tutte le illustrazioni a colori di Fullmetal Alchemist dell’artista manga Hiromu Arakawa dal 2001 al 2003. The Art of Fullmetal Alchemist contiene oltre 90 pagine di splendide illustrazioni dipinte, comprese tutte le pagine del titolo stampate a colori sulla rivista giapponese Shonen Gangan; tankobon (graphic novel) giapponesi e opere promozionali, con elenchi di fonti; ritratti dei personaggi principali; e disegni dei personaggi del gioco PS2 Fullmetal Alchemist and the Broken Angel. Include un messaggio speciale di due pagine di Hiromu Arakawa.

Star Wars Storyboards: The Original Trilogy

Per la prima volta, la Lucasfilm ha aperto i suoi archivi per presentare gli storyboard completi della trilogia originale di Star Wars, il rivoluzionario Una nuova speranza e i suoi lirici sequel, L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, così come l’arte mai pubblicata prima dai primi concept e dalle scene eliminate. Dall’inseguimento iniziale sopra Tatooine in Una nuova speranza alla battaglia di Endor in Jedi, questo libro presenta l’ispirazione visiva dietro momenti ormai iconici. I lettori possono finalmente vedere una serie completa di storyboard del leggendario artista Joe Johnston, così come le prime tavole per Episodio IV di Alex Tavoularis e per Episodio V di Ivor Beddoes, le rare tavole di Episodio VI di Roy Carnon, e gli storyboard mai visti di Ralph McQuarries per Episodio V.

The Art of the Mass Effect Trilogy

Infine, consigliamo il volume The Art of the Mass Effect Trilogy, il quale contiene molto materiale nuovo tratto dai DLC di tutti e tre i giochi, tra cui il premiato Lair of the Shadow Broker di Mass Effect 2 e il preferito dai fan Citadel di Mass Effect 3. Vivi l’evoluzione degli alieni, dei pianeti, delle navi e della tecnologia che definiscono questo iconico universo fantascientifico, mentre gli sviluppatori che hanno dato vita al capolavoro di BioWare ti accompagnano dai primi schizzi di progettazione fino ai meticolosi rendering finali. Traboccante di concept art e commenti, questa edizione espansa è il compagno definitivo di una delle più grandi serie nella storia del gioco.

