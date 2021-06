Prime Day: i prodotti legati a Dungeons & Dragons da non perdere

Dungeons & Dragons: se avete sentito parlare di giochi di ruolo è impossibile che non conosciate il prodotto che ha dato origine a tutto ormai quarant’anni fa. Vero e proprio re indiscusso, sembra che le quattro decadi passate e i numerosi concorrenti non abbiano minimamente scalfito la sua ferma presa sul gradino più alto del podio.

Approfittando di Amazon Prime Day vi diamo alcuni consigli per portare a casa alcune piccole chicche che non dovrebbero mancare nella collezione di un vero appassionato del gioco di ruolo più famoso del mondo.

Prime Day: cosa non perdere del mondo di Dungeons & Dragons

The monsters know what they’re doing

Una fonte quasi inesauribile di informazioni su uno degli elementi spesso meno considerati del gioco: i mostri!

In quest’opera troveremo non solo fondamentali informazioni per gestire al meglio, e in maniera coerente, le creature del bestiario ma anche nozioni sulle loro società e sul modo di pensare.

Interessante per qualunque appassionato, diventa semplicemente indispensabile se siete un Dungeon Master che vuole rendere ogni sfida memorabile e trarre il massimo da ogni creatura, sia essa un piccolo goblin, un maestoso drago o un lich assetato di potere.

Live to Tell the Tale: Combat Tactics for Player Characters

Se il precedente libro era pensato per curiosi e dungeon master, qui troveremo consigli e tattiche pensate per chi si trova a combattere dall’altra parte della barricata: gli impavidi eroi.

Se dopo ogni battaglia non potete fare a meno di chiedervi se avreste potuto fare di più e meglio, questo libro fa per voi: qui troverete tutto il necessario per affrontare le battaglie al meglio e tornare a casa per poter narrare la storia!

Art & Arcana

Una vera e propria guida illustrata dove troverete le opere che hanno contribuito a redende Dungeons & Dragons il gioco di ruolo più famoso del mondo. Quarant’anni di copertine, illustrazioni, bozzetti accompagnati da informazioni e retroscena che amplieranno la vostra conoscenza del gioco e della sua storia.

Disponibile anche in edizione speciale.

Tre draghi al buio

Un gioco da tavolo di fortuna e strategia. Facile da imparare ma difficile da dominare, perfetto per sfidare i vostri compagni di avventura senza uscire dal mood della serata: il gioco è “realmente” citato in alcune avventure di D&D; potrete prendervi una piccola pausa in taverna senza interrompere la sessione in corso.

Il gioco ha da poco subito un notevole restyling, ed è ora disponibile in “edizione leggendaria”

Il salvadanaio ufficiale

Foggiato a guisa di libro potrà essere utilizzato per mettere da parte i fondi per il prossimo manuale o per finanziare qualche piccola avventura personale, magari legata a qualche piccola regola della casa.

Il taccuino del giocatore

Ammettiamolo: in ogni gruppo c’è quel giocatore! Parliamo di quello che prende nota di ogni piccolo particolare, che non può fare a meno di mappare ogni dungeon, che tiene traccia delle relazioni che legano tutti gli NPC o che immortala nero su bianco le epiche gesta del gruppo

E allora perché non farlo con stile?

Il fumetto

Cinque diversi volumi che ci faranno conoscere alcuni degli eroi più iconici dei Forgotten Realms: Minsc, il barbaro del Rashemen e Boo, il suo fido criceto spaziale gigante miniaturizzato.

Cinque diverse avventure che li vedranno affiancati da valorosi compagni contro grandi minacce

Lo starter set ufficiale

Voi sarete sicuramente degli esperti, ma non è mai troppo tardi per regalare a qualche nuovo appassionato un prodotto che permette di imparare facilmente il gioco, avanzare per i primi livelli e vivere una delle avventure ufficiali più belle e interessanti di sempre.

Il puzzle dell’Ascesa di Tiamat

Un passatempo che presenta una delle immagini, e delle divinità, più iconiche della storia di Dungeons & Dragons: 1000 pezzi che vi aiuteranno a riflettere perché affrontare a un drago a cinque teste potrebbe non essere una buona idea (o perché farlo sia una delle cose più epiche di sempre)

Le icone dei Forgotten realms

Una serie di miniature, spesso in edizione limitata, che vi permetteranno di schierare sul campo alcune degli nemici, o degli eroi, che hanno reso grande l’ambientazione più longeva di Dungeons & Dragons.

A seconda dei gusti, o delle necessità, potremo spaziare tra giganteschi draghi, valorosi eroi, luoghi iconici o perfino mezzi di trasporto.

I dadi ufficiali di Icewind Dale

Prodotti in una particolare lega metallica a base di zinco, questi dadi vi permetteranno di lasciare il segno. Forse non renderanno più facile attraversare una delle regioni più impervie e ostili di tutti i Forgotten Realms, ma almeno vi aiuteranno a farlo con stile: come per tutta la serie di dadi ufficiali, anche qui al posto del 20 troveremo il simbolo del gioco di ruolo più famoso di sempre.