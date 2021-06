Prime day: i set LEGO da collezione

L’Amazon Prime Day è un appuntamento ormai fisso che ci accompagna da qualche anno all’inizio del periodo estivo e ad ogni edizione si amplia, sia come giorni che come numero di offerte raggiungendo come popolarità e qualità delle offerte il Black Friday. Per l’edizione del 2021 Amazon presenterà più di un milione di offerte a livello globale, incluse alcune delle offerte Prime Day più convenienti di sempre sui dispositivi Amazon. E’ quindi un’ottima occasione per completare le lacune della nostra collezione di set LEGO. Volete essere informati su tutte le migliori offerte, gli sconti più interessanti e le offerte da non lasciarvi sfuggire? Seguiteci sul nostro canale Telegram di offerte. Pronti a scoprire con i set che proprio non potete perdervi in questi Prime Day?

I set da collezione

Vi sarà certamente capitato di non riuscire ad acquistare un certo set di uno dei vostri temi preferiti al momento della sua uscita oppure di non essere usciti in tempo dalla vostra dark age per acquistare un set quando era normalmente reperibile sugli scaffali dei migliori negozi di giocattoli. I set inclusi nella lista che segue sono solo alcuni esempi di set che potreste esservi persi e che potrebbero invece ideali per essere acquistati nell’ambito di iniziative come i Prime Day. Pronti a scegliere il vostro prossimo set?

LEGO Technic #42056 Porsche 911 GT3 RS

Il set riproduce la Porsche 911 GT3 RS LEGO nell’iconica livrea lava orange, con carrozzeria ricca di dettagli, cerchi e pinze freno esclusivi di questo set, abitacolo con interni dettagliati e motore a 6 cilindri contrapposti. Aprendo le portiere si accede all’abitacolo elaborato con sedili racing, cambio funzionante, volante con paddle, cruscotto dettagliato e un vano portaoggetti contenente un numero di serie univoco che da accesso a contenuti esclusivi scaricabili dal sito LEOG Technic.

LEGO Creator Expert #10269 Harley Davidson Fat Boy

Sviluppato in collaborazione con Harley-Davidson, il set cattura la magia della vera moto – dalle ruote Lakester a disco solido dotata di robusti pneumatici, al serbatoio del carburante a goccia con loghi stampati e tachimetro integrato. Altre caratteristiche includono motore Milwaukee-Eight con pistoni mobili, doppi tubi di scarico, manubrio, pedale della leva del cambio e leve del freno mobili, cavalletto e robusto espositore.

LEGO Technic #42063 BMW R 1200 GS Adventure

Replica in versione LEGO Technic della BMW R 1200 GS Adventure. Il modello include ruote con raggi neri e pneumatici all-terrain, parabrezza e dettagliato cruscotto e scarico. Le funzioni includono manubrio sterzante, sospensioni anteriori e posteriori, motore boxer a due cilindri con pistoni mobili, albero di trasmissione visibile, motovaligia superiore e motovaligie laterali apribili e un cavalletto. È stato sviluppato in partnership con BMW e può essere ricostruito in un esclusivo concept model, realizzato in collaborazione con i designer di BMW.

LEGO Overwatch #75974 Bastion

Replica in mattoncini LEGO del personaggio personaggio di Bastion del videogame Overwatch. Bastion è uno dei personaggi più riconoscibili di Overwatch, il gioco d’azione a squadre di fama internazionale, questo modello costruibile, perfetto l’esposizione, può essere riconfigurato dalla modalità Ricognizione alla modalità Sentinella senza doverlo ricostruire.

LEGO Marvel #76105 Hulkbuster: Ultron Edition

Il set riproduce in mattoncini LEGO il Mech Hulkbuster, dotato di torace girevole, dita, braccia, gambe e piedi snodabili ed elementi fluorescenti. Si potrà scegliere installare una delle due diverse versioni del braccio sinistro: braccio con martello pneumatico o braccio con funzione pugno. Attiva il mattoncino luminoso LEGO nel torace, illumina il reattore Stark. Il set include anche una piattaforma espositiva costruibile con i punti di attacco alternativi per i bracci robotici snodabili e una scrivania. Include inoltre la nuova minifigure Iron Man Mark 43.

