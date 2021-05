Prime immagini dal rover cinese Zhurong su Marte

L’Agenzia Spaziale Cinese ha rilasciato le prime foto scattate dal loro rover marziano Zhurong. Le immagini mostrano parti del lander e, ovviamente, anche dei paesaggi del Pianeta Rosso, di cui potete approfondire la geografia con i testi consigliati da questo link. La missione Tianwen-1, con cui il rover cinese è approdato su Marte, è arrivata a destinazione il 15 maggio, rendendo così la Cina la seconda nazione ad aver effettuato con successo un atterraggio morbido sul pianeta, dopo gli Stati Uniti. Una delle foto, è un’immagine a colori scattata dalla telecamera di navigazione montata sul retro del rover, e mostra i pannelli solari di Zhurong, oltre alle sue antenne dispiegate e a una visuale d’insieme del sito di atterraggio.

L’altra foto divulgata, è un’immagine in bianco e nero scattata da una telecamera atta ad evitare gli ostacoli, installata nella parte anteriore del rover. l’immagine è stata catturata utilizzando un obiettivo grandangolare, quindi non mostra soltanto una parte dal lander che si protende verso la superficie del pianeta, ma anche l’orizzonte Marziano. Insieme alle due immagini, Oltre alle due immagini, Zhurong ha inviato a casa anche un video che mostra a manovra di distacco tra il lander e l’orbiter durante la fase di atterraggio.

Bill Nelson, uno degli amministratori della NASA, si è congratulato con l’Agenzia Spaziale Cinese in una dichiarazione ufficiale nella quale si augura, tra le altre cose, che la cooperazione tra missioni marziane remote di entrambi i Paesi possano far si che la conoscenza a proposito del Pianeta Rosso sia tale che la data storica in cui un piede umano si poserà sulla superficie marziana, non sia poi così distante.

Nei prossimi giorni, Zhurong scenderà dalle rampe del lander, per unirsi alla Curiosity e Perseverance, i moduli della NASA attualmente presenti sulla superficie di Marte, esplorando una regione del pianeta conosciuta come Utopia Planitia, riportando informazioni a riguardo della geologia e delle condizioni climatiche presenti in loco.