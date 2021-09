Primo sguardo a Foundation, la serie AppleTV+ basata sull’opera di Asimov

Il tanto atteso adattamento di Apple TV+ della saga di fantascienza classica di Isaac Asimov conosciuta in Italia con il nome di Ciclo delle Fondazioni (acquistate il tomo unico Fondazione. Il Ciclo Completo di Isaac Asimov qui su Amazon) è quasi alle porte, e lo streamer, dopo aver in precedenza già pubblicato alcuni trailer per il suo Foundation, ha ora mostrato ufficialmente un nuovo video grazie al quale possiamo dare il nostro primo sguardo a Foundation, rendendoci partecipi del dietro le quinte della serie.

In video un primo sguardo a Foundation

Tra i protagonisti del video inerente il primo sguardo a Foundation spiccano lo showrunner, scrittore e produttore esecutivo David S. Goyer (Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Dark City). Se volete dare un’occhiata a come apparirà il vasto mondo della serie Foundation sullo schermo, non perdetevi il video qui in basso:

Goyer definisce il Ciclo delle Fondazioni

“la più grande opera di fantascienza di tutti i tempi. Ha avuto un’influenza così fenomenale sull’universo di Star Wars. Anche opere come Dune sono state influenzate da Fondazione“.

Nel breve primo sguardo a Foundation sono presenti anche la star Lee Pace (che interpreta un terzo dell’Impero geneticamente modificato) e Jared Harris (il matematico Hari Seldon, le cui teorie sul futuro della galassia lo rendono uno scienziato fuori dagli schemi). Inoltre, potete ammirare anche altri paesaggi, costumi, astronavi, location desertiche e alcuni accenni alla drammatica trama. Goyer ha anche aggiunto che, anche se “ci è voluto un po’ prima che il mondo fosse pronto per Fondazione“, finalmente è giunto il suo momento.

Foundation vede anche la partecipazione di Lou Llobell (nel ruolo di Gaal Dornick), Alfred Enoch (Raych Seldon), Terrence Mann (Brother Dusk), Leah Harvey (Salvor Hardin) e Laura Birn (Demerzel). I primi due episodi di Foundation (su un totale di 10) arriveranno il 24 settembre su Apple TV+, mentre le puntate successive verranno trasmesse ogni venerdì.