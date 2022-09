Annunciata a febbraio 2022, ecco rivelato un nuovo sguardo alla Stagione 2 di Jujutsu Kaisen, anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Gege Akutami fra le pagine di Weekly Shonen Jump ed edito in Italia per Planet Manga.

Primo sguardo a Jujutsu Kaisen Stagione 2, la nuova serie anime

La nuova serie anime esordirà nel 2023 e di seguito possiamo guardare la key visual con Gojo Satoru, Geto Suguru e Shoko Ieiri durante il loro secondo anno all’Istituto di Arti Occulte:

La Stagione 2 adatterà gli eventi dell’arco narrativo de L’Incidente di Shibuya, successivi alla prima serie (2020-2021). In più, la Stagione 2 sarà distribuita dopo il lungometraggio animato campione di incassi, Jujutsu Kaisen 0, cui narrazione si colloca temporalmente prima della prima serie.

Ricordiamo che il film animato citato arriverà sulla piattaforma di Crunchyroll il 21 settembre 2022, mentre la prima serie doppiata in italiano è ora in corso di distribuzione con un nuovo episodio alla settimana sempre su piattaforma.

Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 20 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 15 volumi.

L’adattamento anime ha debuttato ufficialmente ad ottobre 2020 presso Studio MAPPA (Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti, fra gli altri) e la prima stagione si compone di 24 episodi totali. In Italia è disponibile interamente per la visione con sottotitoli mediante Crunchyroll e dal 26 luglio ha avuto inizio la proiezione doppiata in italiano. Il sequel dell’anime si realizza con il film animato di Jujutus Kaisen 0 (in arrivo il 21 settembre su Crunchyroll dopo l’uscita nei cinema italiani a giugno 2022) che adatta gli eventi precedenti al manga originale sempre ideati da Gege Akutami. È altresì in produzione la Stagione 2 dell’anime sempre dallo studio di animazione MAPPA.