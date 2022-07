Novità per quel che riguarda il film di Dungeons and Dragons, a poche ora dall’inizio ufficiale del San Diego ComiCon infatti sono trapelati il primo poster e le immagini ufficiali dei personaggi. Inizio scoppiettante per il SDCC di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) l’attesissima nuova pellicola basata sul gioco di ruolo più famoso del mondo.

Primo sguardo ai personaggi del film di Dungeons and Dragons

Il San Diego ComiCon non è ancora ufficialmente cominciato, tuttavia a poche ore dall’inizio della manifestazione online hanno fatto capolino i primi materiali promozionali del film: il teaser poster del film e le immagini ufficiali dei protagonisti.

Il poster rielabora in chiave grafica l’iconica “&” commerciale del logo, al cui interno si celano alcuni dei mostri più conosciuti (e temuti) di Dungeons & Dragons.

Osservando con attenzione il poster abbiamo individuato l’orsogufo, il divoratore di intelletto, il mimic, il mind flayer, il cubo gelatinoso e la pantera distorcente. Oltre ai mostri all’interno della & la “coda” della lettera è stata manipolata per accogliere le silhouette dei protagonisti del film.

Il poster però non è stata l’unica novità (per ora) a circolare, infatti a breve distanza su twitter l’account di Screen Rant ha pubblicato dei video che mostravano le prime immagini ufficiali del cast. Dopo mesi di silenzio e speculazioni sul “chi interpreterà cosa” questi video offrono così un assaggio sui personaggi e i ruoli che interpreteranno in Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri.

Obsessed with our first real look at the characters of #DungeonsAndDragons thanks to the tavern experience at #SDCC2022! First up: Chris Pine pic.twitter.com/MXRVxBBUNu — Screen Rant (@screenrant) July 21, 2022

Il personaggio di Chris Pine è un bardo, armato di liuto e spada lunga questo personaggio veste in modo semplice e funzionale. Da ciò che mostra il brevissimo video possiamo notare un’armatura leggera color petrolio, camicia blu e dei pantaloni beige.

Michelle Rodriguez è la barbara del gruppo, il suo costume è composto da un’armatura nera rivettata e bordata con degli inserti di pelliccia e armata con una grossa ascia da battaglia. Ad enfatizzare la natura tribale di questo personaggio ci sono anche dei tatuaggi visibili sulle braccia muscolose dell’attrice.

Regé-Jean Page trades dukedom for dragons, and we can’t say we’re mad at the result! #DungeonsAndDragons #SDCC2022 pic.twitter.com/q4n7kAzhSC — Screen Rant (@screenrant) July 21, 2022

Il personaggio interpretato da Regé-Jean Page è un altro combattente, ma di tutt’altra pasta rispetto a quello di Rodriguez. Page è vestito con un’armatura pesante di pregevole fattura e questo restringe il campo a un paladino, o un combattente di élite. Un altro indizio su questo personaggio potrebbe nascondersi sul tatuaggio che porta sulla fronte che sembra ritrarre l’occhio di Neverwinter, tuttavia l’immagine non troppo definita non consente di identificare con certezza tale simbolo.

Justice Smith veste i panni dell’elfo mago (le sue orecchie paiono leggermente appuntite) del gruppo. Il costume di questo personaggio rappresenta la quintessenza dell’incantatore arcano con una tunica gialla sovrastata da un tabarro color ruggine. Completa il look l’immancabile bastone da mago con gemma.

Anche il personaggio di Sophia Lillis non è umano, le immagini ci dicono che si tratta di una tiefling, una razza umanoide che discende da creature infernali. Questo tratto trova riscontro nel trucco prostetico del personaggio che fa sfoggio di un paio di corna, anche se abbiamo però notato però l’assenza di coda, omessa probabilmente perché poco cinematografica, un altro tratto caratteristico di questa iconica razza. L’aspetto di Lillis sembra indicare la ladra del gruppo per via della sua armatura di cuoio nera dalle sfumature verde scuro e la presenza della fionda sul bracciale della sua armatura.

Last but certainly not least, Hugh Grant’s #DungeonsAndDragons keeps a torch lit for the team of weary travelers at #SDCC2022 pic.twitter.com/rjcWRzHWUo — Screen Rant (@screenrant) July 21, 2022

Per concludere Hugh Grant. L’attore che ne video armeggia con una torcia e una moneta d’oro è vestito in modo ricco e sfarzoso con una lunga veste di broccato nero e oro e una tunica di seta blu. Guardando semplicemente il suo video non emergono particolari dettagli sul personaggio, poiché il grosso anello verde con sigillo risulta illeggibile.