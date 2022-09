Dal Tudum di Netflix, evento globale dedicato alle prossime serie e film in uscita sulla piattaforma di streaming, arriva la prima clip esclusiva di Queen Charlotte, la serie spin-off di Bridgerton. Incentrata sul modo in cui la regina è diventata il personaggio che tutti abbiamo conosciuto nell’originale, la produzione è una serie limitata ideata per essere composta da una sola stagione (ma forse il possibile successo della storia gliene garantirà una seconda, chissà…).

Queen Charlotte

La clip esclusiva di Queen Charlotte

Il prequel vede come capo-sceneggiatrice Shonda Rhimes, presente anche in veste di produttrice del progetto, come per Bridgerton. Di conseguenza, tornata nel ruolo di autrice, possiamo aspettarci colpi di scena sorprendenti e dinamiche esplosive che, molto probabilmente, vedranno al centro di tutto le donne e la loro forza. La Regina della TV è affiancata ancora una volta da Betsy Beers e Tom Verica, produttrici esecutive dello spin-off, dopo il loro contributo in Bridgerton, Grey’s Anatomy (su Amazon potete acquistarne una maglietta) e How To Get Away with Murder, tra le altre serie prodotte da Shonda con la sua casa di produzione televisiva Shondaland. Di seguito potete vedere la clip esclusiva di Queen Charlotte:

Secondo la sinossi ufficiale, Queen Charlotte è “una serie prequel limitata basata sulle origini di Queen Charlotte che sarà incentrata sull’ascesa e sulla vita amorosa di una giovane Charlotte. Lo spin-off racconterà anche le storie della giovane Violet Bridgerton e Lady Danbury“. Tra le altre notizie al riguardo ricordiamo che Lyn Paolo sarà coinvolto nel progetto in veste di costumista. Quest’ultimo è noto per aver vinto due Emmy e collaborato in produzioni come Scandal, The West Wing, Little Fires Everywhere e, di recente, Inventing Anna, prodotta dalla stessa Shonda Rhimes.

Sulla trama sappiamo ben poco, ma la storia, in quanto basata sulla realtà, si focalizzerà su alcuni eventi importanti che hanno visto la regina Charlotte protagonista. Per esempio, uno di questi potrebbe essere il matrimonio a sole 6 ore dal primo incontro con il re avvenuto in Germania. India Amarteifio è l’interprete principale della serie prequel. Il cast include anche Corey Mylchrees (Re Giorgio), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton).