Prince of Tennis festeggia 20 anni

Prince of Tennis, noto in Italia con il nome Il Principe del Tennis, festeggerà il ventesimo anniversario della serie con un evento speciale, intitolato TeniPri 20th Anniversary Event – Future.

Prince of Tennis: un evento speciale per il ventesimo anniversario

L’evento dedicato a Prince of Tennis avrà luogo il 10 ottobre al Tokyo Dome City Hall e vedrà la partecipazione dei doppiatori Junko Minagawa (Ryōma Echizen), Ryotaro Okiayu (Kunimitsu Tezuka), Takayuki Kondō (Shuichiro Ôishi), Yuki Kaida (Shusuke Fuji), Kenjiro Tsuda (Sadaharu Inui), Hiroki Takahashi (Eiji Kikumaru), Naru Kawamoto (Takashi Kawamura), Masaya Onosaka (Takeshi Momoshiro), e Kohei Kiyasu (Kaoru Kaidoh).

Lo staff ha anche svelato in anteprima il logo dell’evento, raffigurante i colori delle seguenti scuole: Seishun Academy Middle School Division, Fudōmine Middle School, St Rudolph Academy Middle School, Yamabuki Middle School, Hyōtei Academy Middle School Division, Rokkaku Middle School, Rikkai University-Affiliated Middle School, Higa Middle School, Shitenhōji Middle School, e U-17.

Inoltre, dal 5 maggio al 10 ottobre, il canale YouTube ufficiale dell’anime The New Prince of Tennis trasmetterà in streaming un episodio della serie anime TV ogni sera alle 21:00 JST per gli spettatori premium.

Prince of Tennis – il franchise

Il manga di Prince of Tennis di Takeshi Konomi è stato serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1999 al 2008. Konomi ha poi lanciato The New Prince of Tennis (Shin Tennis no Ouji-sama) sulla rivista Jump Square, sempre della Shueisha, nel 2009. Questo manga sequel, tutt’ora in corso, è stato adattato in un anime nel 2012 intitolato: The Prince of Tennis II, mentre in Italia rimane inedito, al contrario della prima serie, pubblicata dalla Planet Manga dal 22 febbraio 2007 al 27 aprile 2017.

Per quanto riguarda la prima stagione anime, composta da 178 episodi, intitolata Prince of Tennis, è stata prodotta da Trans Art e trasmessa in Giappone dal 10 ottobre 2001 al 30 marzo 2005 su TV Tokyo mentre in Italia è andata in onda su Hiro dall’8 dicembre 2008 al 13 febbraio 2009, dove però vennero trasmessi solo i primi 52 episodi.

Il 17 aprile aprile di quest’anno ha debuttato la prima parte dell’anime The New Prince of Tennis: Hyotei vs Rikkai Game of Future, mentre la seconda parte è uscita il 17 aprile. Il 3 settembre debutterà il primo film in 3DCG (Computer Grafica in 3D) Ryōma! Shinsei Gekijōban Tennis no Ōji-sama (Ryōma! Rebirth: The Prince of Tennis Movie).

Se vi piacciono i manga sportivi vi consigliamo l’acquisto di Haikyuu!! disponibile su Amazon in versione digitale!