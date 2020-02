Princess Aurora (Q-Posket) di Banpresto – la recensione

Banpresto propone una nuova figure appartenente alla linea Q-Posket dedicata questa volta ad un personaggio Disney molto conosciuto. Stiamo parlando di Aurora da “Sleeping Beauty“, conosciuta in italia come La Bella Addormentata nel Bosco. La linea Q-Posket propone ai collezionisti di figure una vasta scelta di personaggi provenienti da svariati mondi narrativi: le principesse Disney, i super eroi DC e personaggi tratti da manga e anime ne sono solo alcuni esempi, tutte queste figure sono caratterizzate dallo stile originale che li vede raffigurati come caricature.

Princes Aurora

Aurora è il personaggio protagonista della fiaba La bella addormentata riadattata dai fratelli Grimm e successivamente ripresa da Walt Disney per il suo lungometraggio animato. Il film usc’ nel 1959 e nonostante fosse il sedicesimo film animato ad uscire non ricevette, almeno inizialmente, il successo immaginato. Sia la critica che gli spettatori accolsero questo film con molta freddezza e fu il motivo per il quale gli studios non ripresero più il tema Principesse per oltre trent’anni. Con il tempo questo film venne enormemente rivalutato diventando uno dei capisaldi dei classici Disney. La storia ruota intorno alla principessa Aurora, colpita da una maledizione in tenera età. La maledizione portò Aurora ad essere punta da il fuso di un arcolaio che la fece cadere in uno stato di sonno perenne fino a che non venne risvegliata dal bacio del principe Filippo.

La Confezione

La confezione che al suo interno racchiude la piccola figure risulta in linea con lo standard adottato dal produttore per tutta la linea Q-Posket. E’ composta da un involucro esterno in cartoncino con patina lucida e si distingue per la grafica che richiama il tema della Bella addormentata con colori delicati sulle tinte pastello. L’immagine di aurora viene riproposto sulle varie facciate della scatola ed in particolare sul fianco ci viene mostrata la seconda versione alternativa disponibile sul mercato con colorazione differente e leggermente “meno carica” di colori.

Princess Aurora (Q-Posket) di Banpresto

All’interno della confezione troviamo la statuetta divisa in poche parti da assemblare e riporre sulla basetta di colore bianco con la scritta Q-Posket. Nota a favore di questa uscita è che questa figure non ha fori sulla parte bassa e pertanto può essere esposta anche senza la basetta. Ci troviamo di fronte ad una piccola figure in pvc con una scultura che replica discretamente le forme del personaggio anche se in forma ridotta. La sotto-categoria a cui appartiene la figure si chiama perfumagic ed infatti vede Aurora sorreggere una boccetta di profumo. Chiaramente la parte che viene più curata di questi personaggi “mignon” è la testa che rimane sempre l’elemento migliore rispetto al resto. La colorazione è in ogni caso fedele alle fonti e propone Aurora nelle tinte del rosa pastello.

Conclusioni

Princess Aurora è una dei tanti prodotti che Banpresto propone dedicati alle Disney Princess, sicuramente chi ama la favola e il personaggio non se lo farà scappare. Non ha un costo eccessivo e sicuramente le dimensioni particolarmente ridotte giocano a favore di una esposizione generale pulita ed elegante. La colorazione sebbene non abbia particolari effetti risulta nel complesso omogenea e pulita senza troppe sbavature.