Prison Pit di Johnny Ryan arriva in Italia con Eris Edizioni!

Come un fulmine a cuel sereno, Eris Edizioni – attraverso un comunicato ufficiale – ha annunciato che debutterà in Italia Prison Pit di Johnny Ryan. Si tratta di un cult dei fumetti statunitense che tutti gli appassionati devono possedere nella propria collezione.

Per chi non lo conoscesse, Prison Pit è fumetto che racchiude in sé tanta irriverenza, ed è stato in grado di diventare un’opera tra le più significative pubblicate negli ultimi vent’anni. Questa saga – composta da sei volumi – ha portato il suo creatore, Johnny Ryan, ad essere uno dei fumettisti più importanti del settore.

Prison Pit racconta i violentissimi scontri del wrestler Cannibal Fuckface, costretto – senza possibilità d’uscita – a difendersi da mostri provenienti da moltissimi luoghi in giro per la galassia. Come se non bastasse, quest’opera è stracolma di splatter, gore, black humor, cannibalismo e riferimenti sessuali piuttosto espliciti.

Quest’opera, infine, sarà distribuita in questi giorni al prezzo consigliato di 35 euro. Naturalmente in tutte le migliori librerie, fumetterie e store del nostro Paese. Come sempre, non mancheranno aggiornamenti sui prossimi volumi.