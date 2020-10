Ecco il programma online di Lucca ChanGes

Quest’anno sarà possibile seguire online gli eventi di Lucca Comics & Games edizione ChanGes, che si svilupperanno in contemporanea al festival fisico tramite le dirette streaming e i podcast, e attraverso contenuti esclusivi specificatamente online. L’accesso al programma online di Lucca Changes è gratuito e disponibile su tutto il territorio italiano.

L’edizione 2020 di Lucca Comics & Games non si lascia fermare, ma si adatta e si evolve in Lucca ChanGes, dal 29 ottobre all’1 novembre. Partecipare al festival annuale sarà quindi possibile, superando i limiti imposti dall’attuale pandemia da Covid-19, attraverso un mix di eventi live che si terranno fisicamente a Lucca e appuntamenti virtuali che consentiranno al pubblico di accedere online a contenuti esclusivi.

I contenuti digitali saranno disponibili sul sito ufficiale luccachanges.com e sui canali social del festival, ovvero Facebook, Twitch e YouTube; la kermesse avrà anche un suo palinsesto dedicato sui canali RAI con approfondimenti e speciali. Il programma online di Lucca ChanGes sarà poi suddiviso in aree tematiche. L’area Comics, che prevederà incontri con autori e artisti di tutto il mondo; l’area degli Eventi Games, con presentazioni, panel, incontri e laboratori; lo spazio Fantasy e Junior, in cui sarà possibile assistere agli incontri con autori di fama internazionale. E poi ancora, l’area Rodari e Dintorni, all’interno della quale si potrà partecipare a laboratori dedicati alle parole, alla scrittura e alla didattica, nell’anno del centenario dell’autore; e l’area degli Eventi Japan, con spazi afferenti al modellismo e all’animazione.

Per prendere visione del programma completo, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di Lucca ChanGes a questo link.

Giovedì 29 ottobre

Comics

L’arte della sceneggiatura

In collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Firenze, Lucca ChanGes offre un punto di vista sulla figura e il ruolo dello sceneggiatore da parte di tre dei più importanti professionisti in Italia: Lorenzo Palloni, Giorgio Salati e Matteo Casali, che discuteranno sulle caratteristiche essenziali che deve possedere un bravo sceneggiatore.

Quando: il 29 ottobre alle 18.00

Leo Ortolani. Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la quarantena

Insieme a Feltrinelli Comics e Roberto Recchioni, Leo Ortolani racconta la sua personale visione della crisi attuale.

Quando: il 29 ottobre alle 21.00

Incontro con Memeko Arii

Appuntamento con la mangaka autrice di Boys Love, Hitorijime My Hero e Hitorijime Boyfriend, che si esibirà in un live drawing mentre racconta di sè e delle sue opere.

Quando: il 29 ottobre alle 20.00

Jo Rioux: Le Figlie di Ys

Un incontro con l’autore M.T. Anderson e l’illustratrice Jo Rioux per parlare del fumetto da loro realizzato, Le Figlie di Ys, edito da Rebelle Edizioni: un adattamento della leggenda celtica sulla città sommersa di Ys.

Quando: il 29 ottobre

Eventi Games

Serpentarium

Tutte le novità di Serpentarium e i dettagli degli ultimi giochi in uscita verranno presentati lungo tutto l’arco di Lucca ChanGes a partire dal 29 ottobre.

Quando: il 29 ottobre alle 21

Acheron Books

Giochi di Ruolo: dal manuale di scrittura alle tue pubblicazioni: il libro di Mauro Longo verrà presentato in questa giornata da Acheron Books, per scoprire come ideare e realizzare mondi, personaggi, scenari di un gioco di ruolo.

Quando: il 29 ottobre alle 18.00

Mini Games

Un panel dal titolo “Strani, Nuovi Mondi”, con Fabio Bottoni ed Emilio Fabbri, che racconteranno in che modo realizzano le ambientazioni per i loro giochi.

Quando: il 29 ottobre alle 19.00

L’arte in gioco

La Game Art come arte caratterizzante il panorama videoludico e il XXI secolo in generale, in un incontro con Debora Ferrari e Luca Traini, curatori di Neoludica Game Art Gallery. L’appuntamento verterà sulla comprensione di questa nuova espressione artistica, con un occhio particolare alla Virtual Photography, nell’ambito della quale saranno presentate le immagini scattate da Emanuele Bresciani e Cristiano Bonora.

Quando: il 29 ottobre alle 18.00

Eventi Fantasy e Junior

Dormire in un mare di stelle, con Christopher Paolini

In un incontro con Francesco Dimitri, l’autore del celebre Eragon parla della sua nuova opera sci-fi, Dormire in un Mare di Stelle, edito da Rizzoli e di cui l’ultimo volume è appena approdato in libreria.

Quando: il 29 ottobre alle 19.00

L’ora d ei dannati, con Luca Tarenzi

Luca Tarenzi presenta il suo romanzo fantasy, L’Ora dei Dannati: una storia di redenzione ambientata in un inferno dantesco.

Quando: il 29 ottobre alle 17.00

Rodari e Dintorni

Gioca, così impari!

I giochi come strumento che permetta ai giovani di apprendere e fare proprie tutte quelle soft skill utili nel lavoro così come nella vita: elaborare strategie, risolvere problemi, comunicare. Ne parlano Andrea Ligabue, esperto di giochi da tavolo, giornalista e direttore artistico di Play – Festival del Gioco; Gianluca Daffi, psicologo e docente universitario; e Giulia Orecchia, autrice di libri per bambini e docente universitaria.

Quando: il 29 ottobre alle 18.00

Venerdì 30 ottobre

Comics

L’arte e il fumetto: sempre più stretti

Un incontro per comprendere le origini e il futuro di un legame che negli anni si è fatto sempre più stretto: quello tra arte e fumetto. Ne parleranno Gradimir Smudja, Danijel Zezelj e Giuseppe Palumbo, riuniti attorno ad un tavolo “digitale” in cui spiegheranno il fenomeno insieme ad Andrea Plazzi, editor di Rat-Man, Daniele Caluri, docente di storia dell’arte e illustratore per Feltrinelli Comics, e James Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera.

Quando: il 30 ottobre alle 13.00

How do you draw webtoons?

L’illustratore di webtoons Pang-e mostra in che modo questi vengono realizzati e colorati digitalmente, disegnando una pagina del suo fumetto A Royal Princess With Black Hair.

Quando: il 30 ottobre alle 12.00

Fra Mille Tempeste ed Il Tesoro del Cigno Nero

Gli autori Paco Roca e Guillermo Corral de Il Tesoro del Cigno Nero e Tony Sandoval di Mille Tempeste incontrano lo scrittore italiano Fabio Geda per raccontare le loro ultime opere.

Quando: il 30 ottobre alle 19.00

Ales Kot e Giuseppe Camuncoli: l’Europa conquista Image Comics

Due autori europei che si sono conquistati la fama oltreoceano parleranno di sé e delle loro opere: Ales Kot (Il Nuovo Mondo, Zero) e Giuseppe Camuncoli (Undiscovered Country), in un appuntamento organizzato da SaldaPress per scoprire tutto sugli artisti che hanno conquistato l’America.

Quando: il 30 ottobre alle 18.00

Eventi Games

Premiazione concorso XXVI Trofeo RiLL

Come ogni anno, Lucca ChanGes sarà il luogo in cui si terrà la premiazione del Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico. Il premio è promosso da RiLL – Riflessi di Luce Lunare che per l’occasione terrà anche la premiazione al concorso SFIDA.

Quando: il 30 ottobre alle 15.00

Ares Games

Il rapporto tra il mondo del gioco e quello de Il Signore degli Anelli, raccontato al panel “Giocare il Signore degli Anelli – Ieri, oggi e domani” attraverso le parole di Roberto Di Meglio, Marco Maggi e Francesco Nepitello. Ad Ares Games veranno presentati anche i giochi Masters of the Night e Orconomics.

Quando: il 30 ottobre alle 19.00

Drawing & Dragons

Gli artisti Lorenzo Fantoni, Lorenzo Magalotti, Roberto Recchioni, Dario Sicchio, Riccardo Torti e Denise Venanzetti, cui si unirà anche Daniele Bossari, si riuniranno tutti insieme per giocare l’avventura finale della campagna avviata nel 2018 con il progetto Drawing & Dragons.

Quando: il 30 ottobre alle 21.00

Lucca Comics&Gamification

Quali potenzialità ha la Gamification nella divulgazione culturale e formativa? Ce ne parlano Fabio Viola, Michele Gelli e Ludovico Solima, in questo incontro tra esperti del settore gaming promosso da Kleiner Flug.

Quando: il 30 ottobre alle 17.00

Eventi Fantasy e Junior

Forgotten Realms, worlds and images

Un appuntamento imperdibile con due autori imprescindibili nel mondo di D&D: R.A. Salvatore e Todd Lockwood, in diretta streaming dal campfire “Jolly Joker” di Torino. Ad accompagnarli in questo incontro anche Luigi “Bigio” Cecchi, papà di Drizzit, personaggio ispirato a Drizzt Do’Urden.

Quando: il 30 ottobre alle 18.00

Storytelling con Armand Baltazar

Il concept artist di Disney Armand Baltazar svelerà i trucchi del mestiere dello storytelling per immagini.

Quando: il 30 ottobre alle 20.00

A tu per tu con Cassandra Clare

Un incontro con l’autrice della fortunata saga Shadowhunters, in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo Mondadori intitolato Il Libro Bianco Perduto, secondo volume della trilogia The Eldest Curses.

Quando: il 30 ottobre alle 19.00

Anomalya, con Guido Sgardoli

L’avventura fantascientifica Anomalya raccontata in un incontro con il suo autore Guido Sgardoli. Un viaggio nel tempo che si interseca con alcuni problemi fondamentali dell’esistenza: darsi per vinti di fronte a certe difficoltà o trovare invece il coraggio di esplorare le possibilità offerte dalla vita?

Quando: il 30 ottobre alle 15.00

Cuori Arcani, con Melissa Panarello

Dopo la morte della nonna, Greta trova tra le sue cose uno strano mazzo di tarocchi: in Cuori Arcani si racconta del suo viaggio, in una Sicilia magica, attraverso amore e mistero. Un appuntamento con la sua autrice, Melissa Panarello.

Quando: il 30 ottobre alle 11.00

Pinguini all’equatore

Luca Perri e Serena Giacomin smonteranno le bufale negazioniste che si sprecano online sul cambiamento climatico, all’insegna della scienza e della comicità, per comprendere come sta realmente cambiando il nostro pianeta.

Quando: il 30 ottobre alle 14.00

Rodari e Dintorni

Dalla Fantastica alla Rodarica

Pier Domenico Baccalario, Manlio Castagna, Davide Morosinotto e Giada Pavesi: quattro autori per esplorare il tema del fantastico, spesso relegato solo alla narrativa per ragazzi o a quella di genere, delle sue potenzialità e delle sue regole.

Quando: il 30 ottobre alle 14.00

A parole son bravi tutti

Un laboratorio di gioco con le parole aperto a tutti: con Andrea Angiolino e Beniamino Sidoti, che accompagneranno il pubblico in questo appuntamento in omaggio a Gianni Rodari.

Quando: il 30 ottobre alle 17.00

Con Gianni Rodari: percorsi di cultura e animazione

Un evento online su iscrizione per 40 partecipanti, dedicato agli insegnanti che intendono approfondire l’opera di Gianni Rodari, per applicare gli strumenti adatti al contesto educativo e pedagogico.

Quando: il 30 e il 31 ottobre alle 10.00

Eventi Japan

Il Giappone e l’arte dell’animazione

Un imperdibile webinar organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata del Giappone: “Il Giappone e l’arte dell’animazione”, un seminario online che sarà tenuto da due relatori d’eccezione, Maria Roberta Novielli, docente universitaria alla Cà Foscari di Venezia, e Kōji Yamamura, regista pluripremiato autore di AtamaYama (Premio Oscar nel 2003) e numerosi altri lungometraggi d’animazione.

Quando: il 30 ottobre alle 10.30

Sabato 31 ottobre

Comics

Corporeità a fumetti

La figura del corpo, le forme che con cui viene rappresentato, in un atto sia politico che estetico: chi realizza fumetti lo sa, disegnare un corpo vuol dire anche adottare stereotipi o abbatterli, raccontare una storia e prendere posizione su certe tematiche, creare nuovi immaginari. In questo appuntamento parleranno della corporeità nei fumetti gli autori Rita Petruccioli, Martoz e Zuzu, Matteo Gaspari.

Quando: il 31 ottobre alle 15.00

Kim Jung-gi X Pang-e Drawing Collaboration Show

I due artisti sudcoreani Kim Jung-gi e Pang-e collaboreranno insieme per realizzare una magnifica illustrazione.

Quando: il 31 ottobre alle 12.00

Edens Zero

Un’intervista all’autore Hiro Mashima, che oltre a Edens Zero ha firmato anche Rave – The Groove Adventure e Fairy Tale: tutti i segreti del mangaka sulla sua vita e il suo lavoro.

Quando: il 31 ottobre alle 20.00

Live performance del Sunday Sketching Collective

Un gruppo di artisti di Amburgo che, in collaborazione con Wacom, cercheranno di ideare e realizzare un fumetto a tema Halloween nell’arco di una sola ora.

Quando: il 31 ottobre alle 17.00



Fidati di me… un percorso nella debolezza

L’inconscio, i disturbi della psiche, le fragilità, raccontati attraverso il taglio narrativo dei manga da Lou Loubie, autrice de La mia Ciclotomia ha la coda rossa. Insieme a lei, il Dott. Giampietro Loggi, psichiatra e psicoterapeuta, e Laura Scarpa, editrice del libro, per dialogare su come vengono affrontate queste tematiche delicate.

Quando: il 31 ottobre alle 16.00

One of Those Days

Yehuda e Maya Devir sono i due illustratori protagonisti di questo appuntamento: artisti celebri online grazie al loro popolare webcomic One of Those Days, in cui raccontano con ironia la loro quotidianità come coppia e come genitori. I fumettisti israeliani saranno presenti in un panel virtuale con Q&A e ad essi sarà dedicata una mostra digitale curata da Alessandro DocManhattan Apreda.

Quando: il 31 ottobre alle 11.00

Emma e l’Unicorno – Dana Simpson dialoga con Gabriella Valera

La redattrice di Topolino Magazine, Gabriella Valera, intervista l’autrice statunitense Dana Simpson, che ha firmato il graphic novel per ragazzi Emma e l’Unicorno, serie di successo negli Stati Uniti con più di un milione mezzo di copie vendute.

Quando: il 31 ottobre alle 19.00

Halloween Sketch Off Casey Parsons vs Helena Masellis

Una battaglia a suon di sketch a tema Halloween, in cui si affronteranno Casey Parsons e Helena Masellis. Il pubblico voterà per far vincere lo sketch migliore.

Quando: il 31 ottobre alle 14.00

Imparare dai Nine Old Men: un viaggio nell’arte di Dan Haskett

Dan Haskett è uno dei più grandi maestri dell’animazione nel mondo, formato in quest’ambito dai “Nove Vecchi”, gli storici decani dell’animazione Disney. Durante questo incontro racconterà cosa vuol dire imparare dai Nine Old Men e parlerà della sua esperienza professionale, caratterizzata da opere come La Bella e la Bestia, Toy Story, La Sirenetta e Il Principe d’Egitto.

Quando: il 31 ottobre alle 17.00

The Walking Dead 15° Anniversario: la celebrazione di un mito

Un anniversario da festeggiare, quello della serie a fumetti The Walking Dead, che in Italia compie 15 anni. SaldaPress celebrerà il traguardo con il disegnatore della serie Charlie Adlard e Shawn Kirkham, SVP Business Development in Skybound, etichetta dell’autore Robert Kirkman. Insieme a loro, Andrea G. Ciccarelli, Jacopo Masini e Michele Innocenti per scoprire il segreto del successo mondiale di TWD.

Quando: il 31 ottobre alle 19.00

Skybound’s Super Artists 1 st Round (Italia e Argentina)

L’incontro SaldaPress con gli autori di tre celebri serie a fumetti che si sono imposte nel panorama dei comics: Lisandro Estherren (Redneck), Lorendo De Felici (Oblivion Song) e Alessandro Vitti (Hardcore), per scoprire dettagli e retroscena delle loro opere.

Quando: il 31 ottobre alle 12.00

Skybound’s Super Artists 2 nd Round (United States)

SaldaPress intervista anche i disegnatori di due serie statunitensi di successo, ovvero Chris Burnham (Die!Die!Die!) e Paul Azaceta (Outcast), per anticipazioni e approfondimenti in compagnia di Jacopo Masini e Michele Innocenti.

Quando: il 31 ottobre alle 12.00

Eventi Games

Magic The Gathering in 3D

Realizzazione in 3D di una carta dal mazzo di Magic The Gathering.

Quando: il 31 ottobre alle 18.00

Ares Games

Laboratorio di Game Design presentato da Roberto di Meglio.

Quando: il 31 ottobre alle 12.00

Mini Games

“GDR: dall’idea alla pubblicazione”, un incontro per scoprire come si crea un gioco di ruolo insieme a Fabio Bottoni ed Emilio Fabbri.

Quando: il 31 ottobre alle 15.00

Laboratorio di Game Design

Quali sono i segreti di chi crea giochi? Sarà possibile scoprirlo durante questo laboratorio imparando meccanismi, regole e materiale dai professionisti del settore.

Quando: il 31 ottobre alle 12.30

Eventi Fantasy e Junior

Creators of worlds: the universes that inspire artists

Due voci autorevoli per parlare delle sfide insite nella realizzazione dei propri universi narrativi: Armand Baltazar, concept artist di pellicole come Brave, Inside Out e Cars 2 e Ian McCaig, concept artist per il franchise di Star Wars e il Marvel Cinematic Universe.

Quando: il 31 ottobre alle 19.00

Eoin Colfer

Il creatore della saga con protagonista Artemis Fowl si racconta durante quest’appuntamento, in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo Mondadori: The Fowl Twins, i cui protagonisti sono i fratelli minori di Artemis, i gemelli Myles e Beckett.

Quando: il 31 ottobre alle 14.00

Fandom, Licia Troisi e Leo Ortolani

Chiara Codecà, esperta di fanstudies, intervista Licia Troisi e Leo Ortolani sulla prospettiva inversa a quella degli autori: perché anche gli artisti sono a loro volta fan di altri autori. Un incontro tra fandom, cosplay e ispirazioni all’insegna del divertimento.

Quando: il 31 ottobre alle 15.00

Halloween in carne, ossa e mummie

Francesco Muzzopappa, autore di Fiabe Brevi che Finiscono Malissimo, racconterà una storia folle e misteriosa sotto il segno dell’ironia, con Fraffrogg ad illustrarla dal vivo mentre cimiteri, ossa e mummie prendono vita.

Quando: il 31 ottobre alle 14.00

Rodari e Dintorni

Lezioni di Fantastica

Gianni Rodari diceva che, come un sasso gettato in uno stagno crea delle onde concentriche che coinvolgono gli oggetti presenti sulla superficie dell’acqua, così una parola nella mente di un individuo genera idee e impulsi che guidano la fantasia. Se ne parlerà qui, in un incontro dedicato alla Grammatica della Fantasia, con spunti e riflessioni in compagnia di Luca Boschi e il comitato per le celebrazioni rodariane composto da Pino Boero, Vanessa Roghi e Gaia Stock.

Quando: il 31 ottobre alle 17.00

Con Gianni Rodari: percorsi di cultura e animazione

Un evento online su iscrizione per 40 partecipanti, dedicato agli insegnanti che intendono approfondire l’opera di Gianni Rodari, per applicare gli strumenti adatti al contesto educativo e pedagogico.

Quando: il 30 e il 31 ottobre alle 10.00

Domenica 1 novembre

Comics

Nathan Never & ASI decollano di nuovo insieme: destinazione Luna!

Nathan Never va sulla Luna, nel nuovo volume in uscita scritto da Bepi Vigna e disegnata Sergio Giardo: una storia tra scienza e fantascienza che arriva dopo il successo di Nathan Never – Stazione Spaziale Internazionale. Dalla collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), una nuova avventura di cui parleranno durante questo incontro il giornalista Emilio Cozzi, Francesco Rea di ASI, Bepi Vigna, Sergio Giardo, il redattore capo di Sergio Bonelli Editore Luca Del Savio e, uno dei protagonisti del fumetto insieme a Nathan Never: l’astronauta Luca Parmitano.

Quando: l’1 novembre alle 21.00

Il Mondo di Buffy, l’Ammazzavampiri

Eleonora Carlini, doppiatrice di Sarah Michelle Gellar nel celebre show televisivo, e Simone di Meo, cover artisti per il fumetto, ci parleranno del fenomeno Buffy a vent’anni dall’uscita di una delle serie TV più apprezzate di sempre.

Quando: l’1 novembre alle 12.00

Il futuro degli eventi

Cosa accadrà agli eventi sociali come i concerti, le convention, i festival, con i cambiamenti apportati alla nostra società dall’arrivo inaspettato della pandemia? Ne parlano Fabio Viola, Alfredo Accatino, Barbara Maussier e Domenico De Masi.

Quando: l’1 novembre alle 11.00

Vivere mille vite: storia familiare dei videogiochi

Lorenzo Fantoni, autore di Vivere Mille Vite: Storia Familiare dei Videogiochi, esplora l’universo del videogame dalle sue origini alla sua evoluzione, scandagliando il suo impatto sociale e culturale.

Quando: l’1 novembre alle 15.30

Eventi Fantasy e Junior

Quale Fantasy? Jonathan Stroud e Licia Troisi

Un’intervista doppia i cui protagonisti saranno due autori celebri del panorama fantasy: Jonathan Stroud (tetralogia di Bartimeus) e Licia Troisi (Cronache del Mondo Emerso), per scoprire trucchi, ispirazioni e curiosità.

Quando: l’1 novembre alle 16.00

Manlio Castagna – Paolo Barbieri, Quando Soffia il Vento del Male

Le storie di venti grandi cattivi della letteratura, raccontate da Manlio Castagna e illustrate da Paolo Barbieri nel libro Quando Soffia il Vento del Male, alle radici della loro genesi per scoprire come sono diventati dei cattivi.

Quando: l’1 novembre alle 17.00

Rodari e Dintorni

Leggere e creare fumetti a scuola

Un incontro per insegnanti ed educatori per ripercorrere la realizzazione di un fumetto attraverso l’esempio di Powercat: la supereroina di Matita HB, bambina protagonista dell’omonima serie scritta da Susanna Mattiangeli e disegnata da Rita Petruccioli. Un’occasione per discutere della lettura dei fumetti e della comunicazione nell’ambito educativo e scolastico.

Quando: l’1 novembre alle 11.00