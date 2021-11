Magic: The Gathering – Le meccaniche della nuova espansione “Promessa Cremisi”

Quasi ogni nuova espansione di Magic: The Gathering porta con se nelle nuove meccaniche, che smuovono le partite e permettono di creare nuove strategie basate sulle abilità delle nuove creature introdotte. E così come successo con Caccia di Mezzanotte, anche Promessa Cremisi, uscita ufficialmente in formato cartaceo il 19 Novembre, ne ha introdotte di nuove.

Sfruttare

Oltre alla riconferma delle abilità introdotte con Caccia di Mezzanotte (Notturno/Diurno, Trasformare e Disturbare), fa ritorno dalla vecchia espansione di Draghi di Tarkir l’abilità Sfruttare, dal funzionamento molto semplice: quando la creatura che la possiede entra in campo, il suo controllore può decidere di sacrificarne un’altra, cosa che sarà molto spesso legata ad una seconda qualità della creatura stessa, come nel caso di Gargantua della Marea Putrefatta, che obbliga gli avversari a sacrificare una creatura a loro volta (ovviamente anche la creatura che possiede l’abilità può essere sacrificata).

Fendere

L’abilità Fendere sarà propria delle carte Stregoneria e Incantesimo e ci permetterà di utilizzarle pagando un costo alternativo a quello normale. Se si decide di utilizzarla, si possono ignorare tutte le parole che sono tra le parentesi quadre, cambiando alcuni fondamentali aspetti dell’effetto della carta stessa. Nell’esempio di Escavare, se scegliamo di pagare il costo di Fendere di un mana incolore, due neri e uno verde, possiamo aggiungere una qualsiasi carta alla nostra mano e non per forza una carta terra base.

Addestramento

Addestramento è un’abilità innescata propria delle creature e, in sostanza, le rende più forti quando sono in fase di attacco: ogni volta che queste attaccano, infatti, assieme ad almeno un’altra creatura con attacco superiore, ricevono un segnalino +1/+1. Questo accade anche se supererà in forza l’altra creatura, ma si innescherà una sola volta per turno, indipendentemente da quante creature attaccano.

Pedine Sangue

Anche se non sono una vera e propria meccanica, le Pedine Sangue sono un nuovo elemento introdotto con Promessa Cremisi. Il loro effetto è molto semplice: tappandole insieme ad un mana incolore, si avrà la possibilità di sacrificarle, pescando una carta e scartandone un’altra. Ovviamente queste pedine sono legate ad alcune creature che, con le loro abilità, ci permetteranno di schierarle in campo, come nel caso dell’Invitata Ingorda, che ci permetterà, inoltre, di guadagnare punti vita sacrificandole.

